طالع آخر أخبار الطيران السعودي الدولي 2-7-2021

آخر أخبار الطيران السعودي الدولي.. يرغب الكثير من المواطنين المصريين بمعرفة أحدث الأخبار المتعلقة بالطيران السعودي الدولي وكافة القرارات التي اتخذتها المملكة في هذا الشأن، وذلك عقب الإجراءات الاحترازية المشددة التى أعلنت عنها سابقًا إثر انتشار فيروس كرورنا المستجد كوفيد_19، وتعليق حركة الطيران من وإلى المملكة لعدد من الدول.

اخر اخبار الطيران السعودي الدولي

ويرصد الدستور كافة المستجدات الخاصة بالطيران السعودي الدولي خلال التقرير التالي:

ولم تصرح الحكومة السعودية حتى الآن حول الموعد النهائي لفتح الطيران السعودي الدولي 2021، ولكن من المتوقع أن يتم إعادة فتح الطيران بين مصر والسعودية، وعودة العمالة المصرية إلى المملكة وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة لعودة العمالة المصرية.

وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق الدخول إلى المملكة مؤقتاً لجميع الضيوف القادمين من إحدى هذه الدول (الأرجنتين ، إندونيسيا ، باكستان ، البرازيل ، تركيا ، جنوب إفريقيا ، لبنان ، ومصر ، والهند) أو الذين مروا بها خلال (14) يوماً قبل دخولهم المملكة، وذلك بإستثناء المواطنين السعوديين وأسرهم وعمالتهم المرافقة لهم والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعوائلهم .

موقف المصريين من القرار

وهناك الكثير من المصريين يرغبون في التوجه إلى المملكة العربية السعودية ولكن ينبغي عليهم الدخول عن طريق دولة أخرى من الدول التى تسمح لها المملكة بتوافد القادمين منها.

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ولكن على المسافر الالتزام بكافة الاشتراطات التي وضعتها المملكة منها الحجر الصحي والمؤسسي في الدول القادم منها لمدة 14 يومًا، فضلًا عن إجراء المسحة الطبية والحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، حيث يتم قضاء فترة العزل في إحدى فنادق السعودية على نفقة المسافر الشخصية.

السعودية تمد إقامات المقيمين والزوار تلقائيا

وكانت أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن تمديد صلاحيات وإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة، حيث أعلنت السعودية عن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة وذلك حتى 31 /7 / 2021، تلقائيًا دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.