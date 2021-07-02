رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس الترم الثاني جميع الطلاب

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢١ برقم الجلوس الترم الثاني من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى يوميا بنسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ انطلاق امتحاناتهم في 19 يونيو الماضي، والتي انتهت أمس الخميس 1 يوليو، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن درجاتهم في الامتحانات.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢١ برقم الجلوس الترم الثاني

يترقب الكثير من طلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة وبنظاميها (3_5) سنوات وأولياء أمورهم إعلان نتائجهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي (2020_2021) عبر الموقع الالكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا) الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنشر درجات الطلاب في الامتحانات التي خضعوا لها داخل اللجان المدرسية بورقة امتحانية خلال الفترة من 19 يونيو الماضي إلى 1 يوليو الجاري في ظل الخطة التي أعدتها الوزارة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا حيث تم توزيع الطلاب داخل اللجان بحيث لا يزيد عددهم عن 14 طالبًا فقط في اللجنة وذلك للحفاظ على المسافات الآمنة بينهم.



خطوات الحصول على نتيجة طلاب الدبلومات الفنية 2021

يمكن من خلال عدة خطوات الحصول على درجات طلاب الدبلومات الفنية 2021 إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الالكتروني وهي:-

تسجيل الدخول عبر موقع نتائج طلاب الدبلومات الفنية من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج

تحديد نوع الدبلوم ( زراعي، صناعي، تجاري، ...)

تحديد نظام التعليم ( 3_5) سنوات

كتابة محافظة الإقامة

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته إلكترونيا

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على زر الاستعلام

ظهور قائمة بالمواد الدراسية والدرجات التي حصل عليها الطالب كاملة والمجموع الكلي والنسبة المئوية

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موعد امتحانات الدور الثاني الدبلومات الفنية 2021



يمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢١ برقم الجلوس الترم الثاني من خلال الموقع الرسمي للنتائج والتي سيتم إعلانها قبل موعد امتحانات الدور الثاني المزمع انعقادها خلال الفترة من 21 أغسطس المقبل وتنتهي في 2 سبتمبر المقبل، وفقًا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي ( 2020_2021) والتي تم إعدادها قبل انطلاق العام الدراسي في أكتوبر الماضي.