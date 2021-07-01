التفاصيل الكاملة عن التحويلات بين المدارس من خلال الروابط الإلكترونية.. تعرف عليها

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط موحد للتحويل الإلكتروني بين المدارس الحكومية بجميع مراحل التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي، من اليوم ولمدة شهر ونصف.

ويمكن لأولياء الأمور الراغبين في التحويل للمدارس الدخول عبر الرابط الموحد التالي:

https://etransferstud.emis.gov.eg/

ولكن يستثنى بعض المحافظات من هذا الرابط كمحافظة الجيزة والقاهرة، وقد أعلنوا أن التحويلات الخاصة بهم ستتم من خلال رابط المديريه لكل محافظة.

الراغبين في التحويل من أبناء محافظة القاهرة عبر الرابط التالي:

https://www.cairogovresults.com/Transfers/Index

الراغبين في التحويل من أبناء محافظة الجيزة عبر الرابط التالي:

https://www.giza-edu.com/Tran.html

وشددت الوزارة على أنه غير مسموح بالتحويل لأكثر من إدارة في نفس المحافظة، وسيتم إعلان نتيجة التنسيق الأول للتحويلات على آخر أغسطس أو أول سبتمبر.

وأكدت الوزاره، أن التحويل يشمل من خاص عربي لحكومه عربي، ومن خاص لغات إلى تجريبي لغات ومتميز أو إلى المدارس الحكومه عربي، لكن التحويل الى الخاص أو من خارج مصر (عائدين من الخارج) إلى مصر، يتم ورقيا من خلال الإدارات التعليمية والمدارس المعنية ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني.

على أن يكون التحويل من محافظة لمحافظة إلكترونيا، عبر الرابط الخاص بالمحافظة المقرر التحويل اليها.

وكانت قد حددت الوزارة شروط تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2021-2022:

1- يجب ألا يقل سن الطالب المتقدم للمدرسة عن 6 سنوات ويجب ألا يزيد سنه عن 9 سنوات.

2- يجب على ولي الأمر كتابة الرغبات بطريقة صحيحة في جميع الإدارات التعليمية الأقرب لسكنه، وذلك حتى تكون أول رغبة في المربع السكني له وفق عنوان ولي أمر الطالب طبقاً لبطاقة الرقم القومي.

3- ضرورة كتابة بيانات الطالب وولي الأمر بشكل صحيح.

4- تعلن نتيجة التقديم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم يقوم الطالب بتسليم الملف ورقياً في المدرسة.

والأوراق المطلوبة في تقديم المدارس الحكومية 2021-2022

1- يقدم الطالب عدد 4 صور شخصية.

2- يقدم كل طالب شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

3- يقدم الطالب دمغات التأمين الصحي.

4- ضرورة تقديم صورة من بطاقة الوالدين.

5- تقديم طابع مغي وطابع مهن تعليمية.

6- يجب على الطالب تقديم صورة من عملية التقديم الإلكتروني التي تمت عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتي تشمل على 3 رغبات في 3 مدارس.

7- ضرورة تقديم إيصال كهرباء أو مياه أو غاز.

8- أخيرًا تقديم ملف به جميع أوراق التقديم.