بتفاصيلها بعد زيادة 13%.. موعد صرف معاشات يوليو 2021

تستعد هيئة المعاشات، والمعروفة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مطلع الأسبوع المقبل، لصرف معاشات الشهرية، وبالذات فيما يخص يوليو، خلال الأول من الشهر القادم، شامل الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقدر بـ13% بإجمالي تكلفة سنوية تصل لنحو 31 مليار جنيه، ويتم تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات، بالرجوع لمتوسط معدلات التضخم.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2021



الهيئة قالت عبر موقعها الإلكتروني، إن إجمالي عدد المستفيدين من رفع الحد الأدنى للمعاشات، بلغ نحو 1.25 مواطن، ونوهت عن أن من كان يحصل على معاش في 30-6-2014 حوالي 300 جنيه سيصبح معاشه في شهر 1-7-2021 حوالي 1286 جنيها، أي زيادته تقدر بمبلغ 986 جنيها، أي بنسبة تزيد عن 328%.



جدول زيادة المعاشات الجديدة 2021

علمًا بأن من يتقاضى راتب 1000 جنيه، تصل قيمة الزيادة 130 جنيها، وبالنسبة لمن يتقاضى راتب 2000 جنيه، فإن قيمة الزيادة تُقدر بنحو 260 جنيها.

وفيما يخص من يتقاضى مبلغ 3000 جنيه، فإن قيمة الزيادة تصل لنحو 390 جنيها، ومن يتقاضى 4000 جنيه، فإن قيمة الزيادة 520 جنيها، أما من يتقاضى 5000 جنيه، فإن قيمة الزيادة 650 جنيها، ومن يتقاضى الـ6000 جنيه، فإن قيمة الزيادة 780 جنيها.

وبالنسبة لمن يتقاضى راتب الـ7000 جنيه، فإن قيمة الزيادة تصل لنحو 910 جنيهات، أما من يحصل على راتب 8000 جنيه فيما أعلى، فإن قيمة الزيادة 1053 جنيها.





قرار زيادة المعاشات

في سياق متصل، قال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، إن قرار الحكومة بزيادة المعاشات، يرجع لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة فيما يخص أصحاب المعاشات، موضحا أن المعاشات كان من المفترض أن تزيد بنسبة تتماشى أو توازي معدلات التضخم للحفاظ على القيمة الشرائية لقيمة المعاش.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قالت في وقت سابق، إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدس، كما أنها ملتزمة بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم.

شرائح صرف المعاشات

وبحسب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فسيتم تقسيم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1000 جنيه، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات ممن يتقاضون أقل من 2000 جنيه، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى ممن يتقاضون 2000 جنيه، وذلك قبل الزيادة.