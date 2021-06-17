الخميس 17 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

رابط بوابة التعليم الأساسى بالقاهرة.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

نستعرض لكم في هذا التقرير رابط الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، أمس الأربعاء، وجاءت بنسبة نجاح 83.9 %، حيث أدى امتحان اتمام مرحلة التعليم الأساسي 162293 طالبًا وطالبة فى القاهرة.

 

رابط بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

 

تظهر النتيجة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة مساء اليوم الخميس بحسب تصريحات محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، كما أكد انه يمكن الحصول على النتيجة بعد كتابة رقم الجلوس فقط على الرابط التالي ( اضغط هنا)

 

وشهدت نتيجة الصف الثالث الإعدادي لهذا العام نجاح 134626 طالب وطالبة من أصل 160432 سجلوا حضورهم فى الامتحانات.

 

وظهرت أمس نتائج الشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات أبرزها كفر الشيخ والسويس والإسكندرية بعد اعتماد النتيجة رسميًا من خلال السيد المحافظ فى كل محافظة، وحصلت "الدستور" على نسخة من النتائج، للتسهيل على الطلاب فى استعلامهم عن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية.

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة السويس على موقع الدستور

واعتمد اللواء عبد المحيد صقر محافظ السويس نتيجة الصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح بلغت 86.9%، حيث بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس هذا العام الدراسي 12610 طالبًا وطالبة وتم توزيعهم على 87 لجنة على مستوى المدارس الإعدادية بالسويس.
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة السويس للإطلاع على النتيجة اضغط هنا.

تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس من هنا.

 

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رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ

نشرت "الدستور" مساء أمس الأربعاء، رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة كفر الشيخ، حيث اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2020 -2021، بنسبة نجاح بلغت 90.4% ، حيث أدي امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام 57458 طالبًا وطالبة.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ على موقع "الدستور" اضغط هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي بوابة نتائج التعليم الأساسي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

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