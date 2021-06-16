ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في السويس

حصلت “الدستور” على صور وأسماء الطلبة والطالبات الأوائل بنتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس.

أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في السويس

وجاءت في المركز الأول الطالبة آية رمضان حسن محمود، وفي المركز الأول مكرر الطالبة شهد إيهاب الشهاوي بحصولهما على 280 درجة.

وجاء في المركز الثالث بمجموع 279.5 كل من الطالبة ندى عماد مليك عزيز والطالبة مريم محمود محمد والطالبة حبيبة حسن محمد جلال والطالب عبد الرحمن محمد عبد الرحمن منصور، والطالبة وفاء خالد عبد القادر والطالبة فاطمة أشرف محمود محمد والطالبة تسنيم أحمد محمد أحمد والطالب إبرام نادر عبده يعقوب، والطالبة فاطمة أسامة عبد العليم عبد المقصود والطالبة بسملة محمد محمد نجيب والطالبة روان أشرف عبد العليم علي والطالبة ياسمين سامي محمود أبو الوفا والطالب سامي محمد حبشي حسين علي والطالبة منة الله عامر محمد خضري والطالبة هالة محمد نبيل محمدي مراد، والطالبة منة الله هشام عبد العليم محمد و الطالبة منة الله أحمد عبد الوهاب علي، والطالبة هلا أبو زيد ابراهيم محمد والطالب يوسف أحمد ابراهيم علي والطالبة فيرينا راجي سامي يوسف جرجس والطالبة نرمين علي سعد الدين علي.

موعد إعلان نتيجة الشادة الإعدادية 2021 محافظة السويس

وكان محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت ٨٦.٩ %.

وقدم اللواء عبد المجيد صقر، التهنئة لابنائه الطلاب والطالبات الناجحين والمتفوقين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا في مقدمة النابغين، وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

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وطالب محافظ السويس الاستعداد الجيد والكامل من الآن لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مؤكدا علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير لجميع اللجان بالمدارس، والتأكيد من توفير جميع سبل الراحة لمواجهة أجواء الطقس الحار وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس محمود الفولي، أعلن صباح اليوم أن نتيجة الشهادة الاعدادية لطلبة وطالبات محافظة السويس جاهزة للعرض على المحافظ لاعتمادها وإعلانها رسمياً.

ولفت إلى أنه تابع عملية تصحيح أوراق الإجابة بشكل يومي، خلال فترة التصحيح، مشيرا إلى أن النتائج مبشرة.

أوائل الشهادة الاعدادية

أوائل الشهادة الاعدادية

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