نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.. روابط نتائج جميع المحافظات للشهادة الإعدادية آخر العام
نستعرض لكم فى هذا التقرير روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 فى المحافظات، حيث يتم إعلان نتائج جميع محافظات الجمهورية للشهادة الإعدادية لآخر العام 2021 خلال ساعات.
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 فى المحافظات
أعلن عدد من المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية ويكثر البحث خلال الساعات الماضية حول نتيجة الشهادة الإعدادية خاصة فى محافظتى الجيزة والقاهرة، فى هذا السياق ننشر جميع روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة
موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
www.cairogovresults.com
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية
موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
www.alexandria.gov.eg
https://www.alex-edu.com/
http://www.alexandria.gov.eg/services/Results/default.aspx
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الوادي الجديد 2021
https://www.facebook.com/wady.edu2030/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية
موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية
dakahlia.moe.gov.eg
http://www.dakahliya.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية
موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية
portal.algharbiaedu.gov.eg
https://www.facebook.com/algharbiaedu/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية
موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية
sharqey.moe.gov.eg
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط
موقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط
assiutt.wixsite.com/education
http://assiut.gov.eg/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج
موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج
www.sohag.gov.eg
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسوان
موقع مديرية التربية والتعليم بأسوان
aswan.moe.gov.eg
https://www.facebook.com/education.aswan/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة شمال سيناء
موقع مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء
northsinai.moe.gov.eg
http://www.northsinai.gov.eg/home.aspx
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة جنوب سيناء
موقع مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء
www.southsinai.gov.eg
https://www.facebook.com/ss.public.relashionship/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا
موقع مديرية التربية والتعليم بقنا
qena.moe.gov.eg
http://www.qena.gov.eg/Default.aspx
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف
موقع مديرية التربية والتعليم ببنى سويف
www.benisuef.gov.eg
http://www.benisuef.gov.eg/Default.aspx
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا
موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا
minya.moe.gov.eg
http://www.minia.gov.eg/default.aspx#gsc.tab=0
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية
موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
menoufia.moe.gov.eg
https://www.facebook.com/muderiya.edu/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة
موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة
bhera.moe.gov.eg
https://www.facebook.com/Tarbeataalem/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة دمياط
موقع مديرية التربية والتعليم بدمياط
damietta.moe.gov.eg
http://damietta.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة مطروح
موقع مديرية التربية والتعليم بمطروح
matruh.moe.gov.eg
https://www.facebook.com/talemmatrouh/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحر الأحمر
موقع مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر
www.redsea.gov.eg
http://www.redsea.gov.eg/IntoPage.aspx
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم
موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم
fayoum.moe.gov.eg
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ
موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ
kelsheikh.moe.gov.eg
https://kfsedu.gov.eg/
https://www.facebook.com/kfscontrol/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة
موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة
giza.moe.gov.eg
https://www.giza-edu.com/nat.html
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بورسعيد
موقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد
portsaid.moe.gov.eg
https://www.facebook.com/portsedu/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس
موقع مديرية التربية والتعليم بالسويس
edusuez.com
http://www.suez.gov.eg/Pages/default.aspx
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الأقصر
موقع مديرية التربية والتعليم بالأقصر
www.luxor.gov.eg
http://luxor.gov.eg/kayanat/modyrya/education/default.aspx
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية
موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
qalyoubia.moe.gov.eg
https://www.qalubiaedu.org/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية
موقع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية
ismailia.moe.gov.eg
https://www.facebook.com/ismailia.moe.gov.eg/