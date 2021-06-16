الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.. روابط نتائج جميع المحافظات للشهادة الإعدادية آخر العام

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية

نستعرض لكم فى هذا التقرير روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 فى المحافظات، حيث يتم إعلان نتائج جميع محافظات الجمهورية للشهادة الإعدادية لآخر العام 2021 خلال ساعات.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 فى المحافظات

أعلن عدد من المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية ويكثر البحث خلال الساعات الماضية حول نتيجة الشهادة الإعدادية خاصة فى محافظتى الجيزة والقاهرة، فى هذا السياق ننشر جميع روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة

موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة 

 www.cairogovresults.com 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية

موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

 www.alexandria.gov.eg 

https://www.alex-edu.com/

http://www.alexandria.gov.eg/services/Results/default.aspx

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الوادي الجديد 2021

https://www.facebook.com/wady.edu2030/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية

موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

 dakahlia.moe.gov.eg

http://www.dakahliya.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية

موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية 

portal.algharbiaedu.gov.eg 

https://www.facebook.com/algharbiaedu/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية

موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية

 sharqey.moe.gov.eg

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط

موقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط 

assiutt.wixsite.com/education 

http://assiut.gov.eg/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج

موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج 

www.sohag.gov.eg

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسوان

موقع مديرية التربية والتعليم بأسوان

 aswan.moe.gov.eg

https://www.facebook.com/education.aswan/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة شمال سيناء

موقع مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء

 northsinai.moe.gov.eg

http://www.northsinai.gov.eg/home.aspx

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة جنوب سيناء

موقع مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء 

www.southsinai.gov.eg 

https://www.facebook.com/ss.public.relashionship/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا

موقع مديرية التربية والتعليم بقنا 

qena.moe.gov.eg 

http://www.qena.gov.eg/Default.aspx

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف

موقع مديرية  التربية والتعليم ببنى سويف 

www.benisuef.gov.eg

http://www.benisuef.gov.eg/Default.aspx

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا

موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا 

minya.moe.gov.eg

http://www.minia.gov.eg/default.aspx#gsc.tab=0

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية

موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

 menoufia.moe.gov.eg

https://www.facebook.com/muderiya.edu/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة

موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة 

bhera.moe.gov.eg 

https://www.facebook.com/Tarbeataalem/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة دمياط

موقع مديرية التربية والتعليم بدمياط 

damietta.moe.gov.eg

http://damietta.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة مطروح

موقع مديرية التربية والتعليم بمطروح

matruh.moe.gov.eg

https://www.facebook.com/talemmatrouh/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحر الأحمر

موقع مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر 

www.redsea.gov.eg 

http://www.redsea.gov.eg/IntoPage.aspx

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم

موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم 

fayoum.moe.gov.eg 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ

موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ 

kelsheikh.moe.gov.eg

https://kfsedu.gov.eg/

https://www.facebook.com/kfscontrol/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة

موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة 

giza.moe.gov.eg 

https://www.giza-edu.com/nat.html

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بورسعيد

موقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد 

portsaid.moe.gov.eg

https://www.facebook.com/portsedu/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس

موقع مديرية التربية والتعليم بالسويس

 edusuez.com 

http://www.suez.gov.eg/Pages/default.aspx

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الأقصر

موقع مديرية التربية والتعليم بالأقصر 

www.luxor.gov.eg

http://luxor.gov.eg/kayanat/modyrya/education/default.aspx

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية

موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

 qalyoubia.moe.gov.eg

https://www.qalubiaedu.org/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية

موقع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

 ismailia.moe.gov.eg

https://www.facebook.com/ismailia.moe.gov.eg/

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