الثلاثاء 15 يونيو 2021
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نتيجة 3 إعدادى| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 بالرقم القومى

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 بالرقم القومي يمكن من خلاله ومع اتباع الخطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 والحصول على بيان تفاصيل النتيجة فور ظهورها، حيث تشغل بال عدد كبير من الطلاب خاصة مع قرب ظهورها، وفي هذا التقرير ننشر لينك النتيجة الرسمي للعام الدراسي، حيث يهتم  الكثير من أولياء أمور الطلاب حاليًا من خلال محرك البحث جوجل بمعرفة توقيت اعتماد وإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني.


موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 بالرقم القومي

 

تمت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي، داخل اللجان في المدرسة التعليمية بجميع محافظات الجمهورية بورقة امتحانية، وليس عن طريق التابلت، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الكبيرة لتفادي انتشار "كوفيد-19" كورونا، وانتهت بجميع محافظات الجمهورية يوم ١٠ يونيو، ويتم إعلان نتيجة طلاب كل محافظة على حده عقب الانتهاء من كافة إجراءات أعمال الكنترول من تصحيح وتجميع درجات واعتمادها رسميًا حتى يتم إعلانها عبر الموقع الرسمي الذي خصصته الوزارة لنشر نتائج طلاب مرحلة التعليم الأساسي عقب إدخال بياناتهم المطلوبة للاستعلام بشكل مباشر وإلكتروني ولمعرفة تفاصيل النتيجة الدخول عبر الرابط التالي: https://www.cairogovresults.com/Results/PreparatoryCertificate .

 

خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

ويستطيع الطالبات والطلاب وأولياء الأمورهم معرفة النتائج فور ظهورها بشكل رسمي في المحافظة التابع لها الطالب والاستعلام الإلكتروني عن نتائج مواد الترم الثاني لجميع طلاب مرحلة التعليم من خلال الخطوات التالية:

  • في البداية، تسجيل الدخول من خلال موقع نتائج الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي عبر هذا الرابط ( من هنا)
  • في الخطوة الثانية، اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن الدرجات، ومعرفة حالة النجاح من الرسوب.
  • يجب كتابة البيانات الخاصة بالطالب/ة، في الخانات التالية: ( الاسم، والرقم القومي، ومحافظة الإقامة...)
  • على الطالب/ة كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب/ة وتكون كالتالي: ( اسم المدرسة، والإدارة التعليمية التابع لها، ونوع التعليم الذي يتلقاه الطالب/ة...)
  • موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 بالرقم القومي بعد الدخول عليه يتجه الطالب إلى الضغط على زر الاستعلام.
  • وأخيرا، ظهور الدرجات وبيان النجاح كاملًا، بجميع المواد التعليمية التي تم إجراء الامتحانات فيها.

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