الثلاثاء 15 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.. "بيان النجاح"

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

تستعرض جريدة “الدستور” من خلال هذا التقرير تفاصيل معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 عبر بوابه نتائج التعليم الاساسي برقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني، وسط ترقب الآلاف من أولياء الأمور والطلاب الموعد الرسمي لظهور النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة وجميع المحافظات الجمهورية وكذلك طرق الحصول عليها، ومعرفتها بالخطوات.


نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 عبر بوابه نتائج التعليم الاساسي برقم الجلوس

 

أوضح مصدر بمديرية التربية والتعليم في القاهرة، أن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وصلت لآخر أعمالها في تصحيح المواد التعليمية بالصف الثالث الاعدادي،  ويتم مراجعة الكراسات وإتمام عمليات رصد وتجمع دراجات الطلاب، ويأتي ذلك استعدادا لاعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من محافظة القاهرة عقب تجهيزها ويتم تحميلها على بوابة التعليم الأساسي  www.cairogovresults.com .

يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة الاستعلام عن بيان حالة النجاح من هنــــــــــــا

يمكن لطلاب مرحلة التعليم الأساسي في محافظة القليوبية الاستعلام عن النتيجة  من هنــــــــــــا


وفي هذا السياق، توفر مديرية التربية والتعليم، في كل محافظة في الجمهورية، روابط رسمية للحصول على النتيجة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وعبر التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية.

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ويستطيع جميع الطلاب من خلال التطبيق بعد تحميله مطالعة النتائج وبيان النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية 2021 بالقاهرة عبر الهاتف المحمول، والاحتفاظ بتفاصيل نتيجة 3 اعدادي بالاسم ورقم الجلوس.

خطوات معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2021


1- التسجيل على موقع المحافظة من هنــــــا

2- النقر على التطبيق الخاص بنتيجة الامتحان بالفصل الدراسي الثاني.

3- الضغط على تطبيق نتيجة الامتحان.

4- القيام بتحميل التطبيق، وذلك بعد الوصول إليه من خلال البحث عنه في أيقونة “السيرش”.

5-   أخيرا، فتح الصفحة الرئيسية للتطبيق في "متجر جوجل بلاي" والقيام بالضغط على كلمة تثبيت.

 

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