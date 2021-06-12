رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

نستعرض لكم فى هذا التقرير رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 فى جميع المحافظات، حيث انتهي طلاب الصف الثالث الاعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021، و يترقب الطلاب فى هذه المرحلة إعلان النتائج فى المحافظات بحسب مديريات التعليم في كل محافظة.

وأعلن عدد من مديريات التعليم في المحافظات عن تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب أول بأول بعد نهاية كل امتحان، وذلك فى الكنترولات الفرعية او المركزية بكل مديرية تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد المراجعة ورصد الدرجات.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 فى جميع المحافظات

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي

سوف يتم إعلان نتائج طلاب الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها رسميًا فى كل محافظة، وذلك بعد انتهاء عملية المراجعة ورصد الدرجات حيث تقوم مديريات التعليم بإعلان النتائج عبر مواقعها على الإنترنت بمجرد اعتمادها من المحافظ، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة حيث أكد مسئولي مديرية التربية والتعليم فى اغلب المحافظات أن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي سيكون خلال عشرة أيام كحد أقصى من الآن.

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خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة