رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات
نستعرض لكم فى هذا التقرير رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 فى جميع المحافظات، حيث انتهي طلاب الصف الثالث الاعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021، و يترقب الطلاب فى هذه المرحلة إعلان النتائج فى المحافظات بحسب مديريات التعليم في كل محافظة.
وأعلن عدد من مديريات التعليم في المحافظات عن تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب أول بأول بعد نهاية كل امتحان، وذلك فى الكنترولات الفرعية او المركزية بكل مديرية تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد المراجعة ورصد الدرجات.
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 فى جميع المحافظات
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة القاهرة (من هنا)
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة الجيزة (من هنا)
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة الاسكندرية (من هنا)
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة كفر الشيخ (من هنا)
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة سوهاج (من هنا)
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة أسوان (من هنا)
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة أسيوط (من هنا)
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة المنوفية (من هنا)
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة البحيرة (من هنا)
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة الوادي الجديد ( من هنا)
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة الأقصر ( من هنا)
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة الفيوم (من هنا)
موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي
سوف يتم إعلان نتائج طلاب الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها رسميًا فى كل محافظة، وذلك بعد انتهاء عملية المراجعة ورصد الدرجات حيث تقوم مديريات التعليم بإعلان النتائج عبر مواقعها على الإنترنت بمجرد اعتمادها من المحافظ، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة حيث أكد مسئولي مديرية التربية والتعليم فى اغلب المحافظات أن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي سيكون خلال عشرة أيام كحد أقصى من الآن.
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خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة
- الدخول على صفحة نتائج التعليم الأساسي الرسمية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة (من هنا)
- اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية 2021
- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب
- اضغط على استعلام.
- ظهور اسم الطالب ونتيجته بالمجموع الكلى وتفاصيل الدرجات في كل مادة.