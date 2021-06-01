التحدي الكبير.. آليات جديدة لحماية الجمهور في معرض الكتاب الـ 52

- التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد عدد الزائرين يوميا

استقرت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، على إقامة المعرض يوم 30 من يونيو الجاري، بمشاركة كافة دور النشر المصرية والعربية التي تقدمت إلى الهيئة العامة للكتاب الجهة المنظمة للمعرض للمشاركة.

وفي ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، تتخذ الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة العديد من الإجراءات الإحترازية لحماية الجمهور، خاصة وأن المعرض يعتاد على توافد أعداد كبيرة يوميًا على زيارته تتخطى الـ100 ألف زائر في اليوم الواحد، وهو التحدي الكبير في الوقت الحالي أمام الهيئة في الحفاظ على توافد الزائرين إلى المعرض، وحمايتهم في آن واحد.

- التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد عدد الزائرين يوميا

وكشف مصدر من داخل الهيئة، أنه سيتم التواصل مع وزارة الصحة لمناقشة الأمر، لأنها ستكون الجهة المسئولة عن تحديد أعداد الزائرين في الدورة الاستثنائية، مؤكدًا على أن الهيئة ستتفاوض مع الوزارة حتى لا يكون العدد ضئيل، ومن الممكن أن يصل إلى 50 ألف زائر في اليوم، حيث أن المساحة التي يقام عليها المعرض تتسع لأضعاف هذا العدد.

وقال المصدر إنهم يدرسون آلية في الوقت الحالي للتحكم في معرفة الأعداد ورصدها بشكل دقيق حتى لا يزيد عن الرقم الذي ستحدده وزارة الصحة، كما أن الهيئة لجأت إلى إقامة الأنشطة والفعاليات أونلاين، منعًا لتكدس الجمهور في القاعات.

- شعار الدورة الجديدة للمعرض

وأشار إلى أن اللجنة العليا للمعرض اجتمعت في مارس الماضي، وقررت اللجنة أن تأتي هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل"، ووقع اختيار اللجنة على الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام، ولأول مرة تقرر اللجنة اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل وقد وقع اختيارها على على الكاتب عبدالتواب يوسف.

ورأت اللجنة استمرار الاحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبدالصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض، بالإضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهم ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.

وتقام الدورة الحالية للمعرض، دون أن يكون هناك دولة ضيف شرف، حيث أن دولة «اليونان» التي سبق وتم اختيارها كدولة ضيف شرف في الدورة الحالية اعتذرت لأسباب خاصة بفيروس كورونا في دولتهم.