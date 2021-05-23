توابع «كارثة كورونا».. 8800 إصابة بـ«الفطر الأسود» في الهند

أعلنت الهند، اليوم الأحد، تسجيل 8800 إصابة بمرض "الفطر الأسود" المميت في تفشي كبير للمرض.

وقال أطباء- وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"- إن هناك رابطا بين السترويد (أحد أنواع المنشطات) المستخدم لعلاج فيروس كورونا والإصابة بالمرض النادر، لافتين إلى أن مرضى السكر هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وتابع الأطباء أن المرض يظهر في فترة تتراوح بين 12 و18 يوما من التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

و"الفطر الأسود" هو مرض نادر الحدوث، يبلغ معدل الوفيات به 50%، فيما يتم إنقاذ بعض المصابين من خطر الوفاة عبر إزالة إحدى عيني المريض.

وتشهد الهند خلال الفترة الأخيرة تسجيل الآلاف من حالات الإصابة بالفطر الأسود بين المتعافين ومرضى فيروس كورونا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.