موعد وقفة عرفات فلكيا 1442 وعيد الأضحى 2021

تزايدت معدلات البحث عن موعد وقفة عرفات فلكيا 1442 وموعد عيد الأضحى المبارك وابتداء موسم الحج لعام 1442 على محركات البحث المختلفة خلال الفترة الحالية تزامنا مع انتهاء عيد الفطر المبارك، للتعرف على مواقيت الحج خلال العشر الأوائل من شهر ذو الحجة.

موعد وقفة عرفات فلكيا 1442

في السياق ذاته أوضح الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات صحفية أن موعد وقفة عرفات فلكيا 1442 سيحل يوم 29 يوليو 2021 الموافق 9 من شهر ذو الحجة 1442 على أن يحل موعد عيد الأضحى 2021 يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل 2021 وذلك وفق ما أظهرت الحسابات الفلكية، وهو يوم 10 ذو الحجة 1442 هجريا.

ويتم تحديد موعد موحد لعيد الأضحى المبارك في مختلف الدول الإسلامية والعربية نظرا لارتباطه بشهر ذو الحجة وموسم الحج الإسلامي.

موعد عيد الأضحى 2021

وأشار أستاذ البحوث الفلكية إلى أن تحديد موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك يتم من خلال استطلاع رؤية هلال شهر ذو الحجة في يوم التاسع والعشرين من شهر ذو القعدة للتعرف على موعد بداية الشهر الجديد وعدة الشهر الجاري ما إذا كانت 29 يوما أم 30 يوما، مشيرا إلى أن أول أيام شهر ذو الحجة 1442 هجريا ستكون يوم الأحد الموافق 11 يوليو المقبل فلكيا.

ولفت غريب أن تحديد موعد موعد غرة شهر ذو الحجة بعد رؤية هلال ذو الحجة يتم من خلال لجان استطلاع المملكة العربية السعودية بسبب ارتباط مناسك الحج بها.

وأوضح أن تحديد موعد الشهور القمرية العربية أحد المهام العلمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر.