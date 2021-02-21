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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد عيد الأضحى 2021 والأجازات الرسمية حتى نهاية العام

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:21 م
عيد الأضحى
عيد الأضحى
حسين العمدة
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تنشر "الدستور" تقرير عن موعد عيد الأضحى 2021، يستعد جميع المسلمين والمسلمات لموعد عيد الأضحى المبارك من كل عام، للاحتفال به، وهو يكون عطلة رسمية، سواء للقطاع العام أو الخاص، ويأتى عيد الأضحى المبارك اليوم العاشر من ذى الحجة، أما فلكيا من المقرر أن يكون فى يوم ٢٠ يوليو ٢٠٢١، تستمر إجازة عيد الأضحى أربع أيام، ويتبع المسلمين والمسلمات خلال الاحتفال بتلك العيد بذبح الأضاحى، وتوزيع اللحوم على الفقراء والمساكين.

عيد الأضحى المبارك 

يعتبر عيد الأضحى المبارك أحد العيدين الشرعيين للمسلمين والمسلمات، والعيد الآخر هو عيد الفطر المبارك، والذي يتم الاحتفال به بعد صيام شهر رمضان الكريم، ويوجد طقوس سنوية يقوم بها الشعب المصرى كل عام، مثل ذبح الأضاحى، ويأتي عيد الأضحى بعد الوقوف على عرفات وأداء مناسك الحج.

موعد عيد الأضحى 2021

يأتى موعد عيد الأضحى 2021، فى يوم ٢٠ يوليو ٢٠٢١، وأما حتى الأن لم تعلن المملكة العربية السعودية عن إجراءات الحج، ومن الممكن أن تتبع السعودية الإجراءات نفسها التى قامت بها خلال العام الماضى، فى ظل اننشار فيروس كورونا المستجد.

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مواعيد الاجازات الرسمية في 2021

عيد تحرير سيناء سيكون يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021.

إجازة عيد العمال يوم السبت الموافق 1 مايو 2021.

إجازة شم النسيم، يوم الإثنين 3 مايو 2021.

عيد الفطر المبارك يوم الخميس ١٣ مايو 2021.

ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

إجازة المولد النبوي الشريف يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021.

ويأتى عيد الأضحى المبارك كل عام فى وسط فرحة من المسلمين والمسلمات، خصوصا أن يقوم العديد من المواطنين المصريين بتوزيع اللحوم على الفقراء والمساكين، والمحتاجين، وذلك العيد من أحب الأعياد على قلوب المسلمين والمسلمات الموجودين فى الدولة المصرية، وفى جميع أنحاء الدول العربية، وبعض الدول الأجنبية.

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