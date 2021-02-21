موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين



ووفقًا لبيانات رسمية، اعتمد اليوم الدكتور محمد معيط وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر فبراير ومارس ٢٠٢١؛ وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام.





موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021



وحول ما تم إعلانه فيما يخص المعلمين فقد يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2021 يوم 23 فبراير الجارى، أى بعد يومين من الآن أى يتم صرفه يوم الثلاثاء المقبل حيث أن اليوم هو الاحد الموافق 21 فبراير، وفى تصريحات صحفية لوزير المالية فقد طالب معيط الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان.



ووفقًا لتصريحات وزارة المالية أيضًا، ناشدت العاملين فى الدولة عدم التكدس فى الاماكن لصرف الرواتب، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





اخر اخبار زيادة مرتبات المعلمين 2021

وعن زيادة المكافآت الخاصة بالامتحانات وكذلك الحوافز، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي، أنه بالنسبة للإداريين فالموظف المدرج على الدرجة الممتازة يحصل على 155 شهريا، والدرجة العالية 140 والمدير العام 120 والأولى 85 والثانية 65 والثالثة 55 والرابعة فما دونها 50 جنيها شهريا، كما يتم صرف مبلغ 250 جنيها كحافز إدارة لكل مدير مدرسة و150 لوكيل المدرسة.



ووفقًا لبيان صحفى رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم من قبل فقد على صرف حوافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات الإضافية المستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، خصمًا على البنود المختصة بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة.



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كما أشارت الوزارة إلى صرف بدل المعلم المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020 للمستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بذات الشروط والقواعد السابق العمل بها، خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.

ووفقًا لبيان صحفى رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم من قبل فقد على صرف حوافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات الإضافية المستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، خصمًا على البنود المختصة بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة.كما أشارت الوزارة إلى صرف بدل المعلم المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020 للمستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بذات الشروط والقواعد السابق العمل بها، خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.

ينتظر المعلمون صرف مرتبات شهر فبراير 2021، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة المالية لصرف مرتبات شهر فبراير 2021 لجميع المعلمين على مستوى محافظة جمهورية مصر العربية.