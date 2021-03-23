متى يحل موعد عيد الأضحى لسنة 2021-1442، سؤال تصدر محركات البحث خلال هذه الفترة، خاصة مع قرب شهر رمضان، حيث يأتي بعده بشهرين وعشرة أيام، لذا تستعد الكثير من الأسر المصرية لشراء أضحية العيد، كما تسأل لأن العديد من المسلمين حول العالم يريدون أداء فريضة الحج، كما يرغب الآخر منهم في الذهاب لأداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام والحرم المكي والمدينة المنورة والروضة الشريفة.





وعلى الجانب الآخر، يسأل الكثير من المواطنين الذين يرغبون لأداء فريضة الحج، وزيارة العمرة إلى بيت الله الحرام حول القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن الحج والعمرة في ظل الأوضاع المتوترة بسبب انتشار جائحة كورونا المستجدة، الفيروس الذي دمر الوضع الاقتصادي، كما تسبب في رحيل الآلاف من الشخصيات حول العالم.





"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة موعد عيد الاضحى للعام 2021.

متى يحل موعد عيد الأضحى لسنة 2021-1442

طبقا لما صدر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لدار الإفتاء المصرية، فإن عيد الأضحى المبارك 2021، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، وتستمر الإجازة حتى يوم الجمعة 23 يوليو، حيث ستكون وقفة عرفات يوم الاثنين 19 يوليو المقبل أي أن إجازة عيد الأضحى تبدأ من صباح يوم الاثنين الموافق 19 يوليو وتنتهي يوم 23 يوليو المقبل.





مظاهر وسنن الاحتفال بعيد الأضحى

يحتفل المسلمون بهذا اليوم بالتكبير أثناء السيرة للصلاة، كما يخرجون للصلاة من طريق ويعودون بعدها من طريق أخرى، وتعتبر هذه من سنن صلاة العيد في هذا اليوم، بالإضافة إلى الاغتسال ووضع الطيب، وبعد الصلاة يقومون بذبح الأضحية وفقا لما جاء في كتاب الله العزيز حيث قال" فصلى إلى ربك وانحر" ويمكن تأخير ذبح الأضحية لثالث يوم من أيام التشريق إذا كان هناك ظروف تمنع المضحي.





حكم صيام أيام عيد الأضحى

كما يحرم الصيام في أيام التشريق الثلاثة التي تعقب عيد الأضحى، فهى أيام أكل وشرب كما جاء في السنة النبوية الشريفة، ويقوم المسلمون أيضا في العيد بالتزاور وصلة الرحم، ويخرجون في الأماكن العامة، وتكثر الخروج والفسح في هذه الأيام.