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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على نص دعاء الرياح.. إليك التفاصيل

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:31 م
دعاء الرياح
دعاء الرياح
نعمات مدحت
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يسود طقس غير مستقر حاليا على كافة الأنحاء، حيث ترتفع درجات الحرارة أحيانا ويسود المناخ رياح وأتربة، وبين هذا وذاك تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول دعاء الرياح، حيث يعد الدعاء في هذه الأوقات من أكثر الأدعية التي يبحث عنها كثيرون في ظل تحذيرات الأرصاد الجوية.

دعاء الرياح من السنة

حثنا الرسول على الدعاء، وأنه يرفع الكرب، وأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، ويعتبر دعاء الريح ففيه أوصى رسول الله بثلاثة أمور، هي : « عدم سبها، وسؤال الله خيرها، والاستعاذة بالله تعالى من شرها»، فقد جاء  عن رسول الله -صلي صلى الله عليه وسلم- ،أنه  لما كان يرى ريحًا شديده، يقول لا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، وكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» رواه مسلم.

أبرز أدعية الرياح

ويمكن للمواطن الدعاء في هذه الأوقات بكافة ما يجول في خاطره، من أدعية للرزق والإنجاب، والمغرفة، وفك الكرب، وإزالة الهم، والستر، وغيرها من الأدعية التي حثنا الرسول عليها، ولعل أبرز تلك الأدعية التي من الممكن أن يرددها الداعي: اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.
•وتتضمن الأدعية أيضا: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.
ودعاء لمغفرة الذنوب وصلاح الحال:• اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا 

كما يمكن أن يدعى بـ:" اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة".

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