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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

متاح الآن.. نتيجة اختبار الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثاني الثانوي

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:16 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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عقب إعلان نتيجة اختبار الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثاني الثانوى، تزايدت عمليات البحث عبر المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية والسوشيال ميديا، من جانب الطلاب وأولياء، خلال هذه الساعات لمعرفة النتيجة، التى أعلنت عنها الوزارة اليوم، بعدما خصصت الوزارة موقعا إلكترونيَا للنتيجة، ويشهد الموقع إقبالًا كثيفًا من جانب الطلاب، لذا يحمل ببطئ.

متاح الآن.. نتيجة إختبار الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثاني الثانوى

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين 22 مارس الجاري، نتيجة الصفين الأول والثانوي، لذا تكثفت عمليات البحث حيث يمكن للطلاب وأولياء الذين يريدون معرفة ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرا موقعا إلكترونيا، حيث يستطيع الطلاب الدخول عبر الرابط التالي لمعرفة النتيجة: https//moe-register.emis.gov.eg.

ومن المقرر أن يتبع الطالب عدد من الخطوات التالية لمعرفة النتيجة بشكل صحيح وهي: تحديد المرحلة التعليمية، سواء إبتدائي أو إعدادي أو ثانوي، ومن المقرر أن يضغط على ثانوي.

تعليمات وزارة التربية والتعليم للترم الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم، الخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، حيث قررت الوزارة أنه من الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي، سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد ثلاثة اختبارات ورقية مجمعة في شهور مارس وأبريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ويذكر أن الوزارة تعلن نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى، للفصل الأول، التي خاضوها في لجان مدرسية بالفترة الزمنية من 28 فبراير حتي 11 مارس وذلك في لجان مدرسية مراقبة بواسطة المعلمين بالمرحلة الثانوية، فقد أدى الطلاب الامتحانات إلكترونيا عبر التابلت.

واتبعت الوزارة الاجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا المستجدة، وشددت، حيث نبهت على الطلاب بتسجيل الدخول إلى المنصات الغلكترونية التي حددتها لإجراء عملية الامتحانات.
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