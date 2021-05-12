الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذى
وائل لطفى

مصر

مترو الأنفاق: مد العمل حتى الثانية صباحًا خلال إجازة عيد الفطر

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن مد ساعات التشغيل على خطوط المترو الثلاثة حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى حتى نهاية إجازة عيد الفطر.

مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2021

وأضحت الشركة أن جداول التشغيل، تشمل قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 ص، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 ص، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:35 ص، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:15 ص، من محطة العتبة الساعة 12:55 ص.

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كما تضم مقابلة القطارات بين الخطين الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخطين الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 ص، حيث تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بإجمالى عدد رحلات تقدر بـ( 1473 ) رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار، تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة  إلى ( 510 ) رحلة، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى ( 612 ) رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتى العتبة - عدلى منصور إلى ( 351 ) رحلة.

الصور الأولى لمقر الأنفاق والكباري في مدينة الإسماعيلية الجديدة

وتضمنت جداول تشغيل المترو قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا، ليستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى، على أن يبلغ زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثانى، و5 دقائق بالخط الثالث.

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