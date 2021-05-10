الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مواقيت صلاة عيد الفطر ٢٠٢١ فى القاهرة والمحافظات

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

يبحث الكثير من المسلمين عن مواقيت صلاة عيد الفطر ٢٠٢١ فى القاهرة والمحافظات، حيث تختلف مواعيد الصلاة بين كل محافظة بما يقرب من خمس إلى عشرة دقائق، وتحظى مواعيد الصلاة باهتمام كبير من جانب المواطنين عبر المنصات الإلكترونية هذه الساعات، خاصة وأننا على وشك الانتهاء من شهر رمضان، وبعدها عيد الفطر المبارك بأيام قليلة.

"الدستور" ينشر خلال السطور القادمة مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة والمحافظات.

 

مواقيت صلاة عيد الفطر ٢٠٢١ فى القاهرة والمحافظات


وللمسلمين الذين يرغبون في معرفة المواقيت، فقد جاءت كالتالي: 

  • تؤدى صلاة العيد في القاهرة، في تمام الساعة ٥:٢٨ صباحا.
  • محافظة الجيزة، في تمام الساعة ٥:٢٨ صباحا.
  • محافظة الإسكندرية في تمام الساعة ٥:٣١ صباحا.
  • محافظة بورسعيد في تمام الساعة ٥:٢١ صباحا.
  • محافظة العريش في تمام الساعة ٥:١٦ صباحا.
  • محافظة السويس في تمام الساعة ٥:٢٣ صباحا.
  • مدينة الطور في تمام الساعة ٥:٢٢ صباحا.
  • مدينة سانت كاترين في تمام الساعة ٥:٢٠ صباحا.
  • شرم الشيخ في تمام الساعة ٥:٢٠ صباحا.
  • مدينة طابا في تمام الساعة ٥:١٤ صباحا.
  • محافظة دمنهور في تمام الساعة 5:29 صباحاً.
  • محافظة طنطا، في تمام الساعة 5:27 صباحًا.
  • محافظة المنصورة، في تمام الساعة 5:25 صباحًا.
  • مدينة الزقازيق، في تمام الساعة 5:26 صباحًا.
  • محافظة بنها، في تمام الساعة 5:27 صباحًا.
  • مركز شبين الكوم، في تمام الساعة 5:28 صباحًا.
  • محافظة كفر الشيخ، في تمام الساعة 5:27 صباحًا.
  • محافظة بني سويف، في تمام الساعة 5:30 صباحًا.
  • محافظة المنيا، في تمام الساعة 5:33 صباحًا.
  • محافظة أسيوط، في تمام الساعة 5:33 صباحًا.
  • محافظة سوهاج، في تمام الساعة  5:32 صباحًا.

جدول مواقيت صلاة عيد الفطر 2021 فى جميع المحافظات والمدن المصرية

اسم المحافظةتوقيت صلاة عيد الفطر
القاهرة5:28 ص
الجيزة5:28 ص
الإسكندرية5:31 ص
بورسعيد5:21 ص
العريش5:16 ص
السويس 5:23 ص
مدينة الطور5:22 ص
مدينة سانت كاترين5:20 ص
شرم الشيخ5:20 ص
مدينة طابا5:14 ص
دمنهور5:29 ص
سوهاج5:32 ص
أسيوط5:33 ص
المنيا5:33 ص
بني سويف5:30 ص
كفر الشيخ5:27 ص
شبين الكوم5:28 ص
بنها5:27 ص

 

كيفية صلاة العيد في المنزل

 

من جانبه، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن صلاة العيد سنة مؤكدة، وإذا استعد المسلم وأهل بيته لصلاة العيد بهذه السُّنن؛ جلسوا جميعًا في مُصلَّاهم يُكبِّرون الله سُبحانه بصيغة التَّكبير المعلومة، فرحًا بالعيد، وشكرًا لله سُبحانه أن وفقهم لصيام رمضان وقيامه وطاعاته إلى أن يقوموا لأداء صلاة العيد.

وتابع المركز: فإذا قاموا لأدائها صلوها دون أذان ولا إقامة ولا صلاة سُنّة، وإذا كان للرَّجل زوجة وأولادٌ من الذكور والإناث؛ وقف الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، ووقفت الزَّوجة والبنات خلف الذُّكور في صفٍّ آخر، وإذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة، وقف الولد عن يمينه، ووقفت زوجتُه خلفَه، وإذا صلَّاها الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه.

اجازة عيد الفطر 2021.. متى تبدأ وتنتهي

تابع مواقيت صلاة عيد الفطر ٢٠٢١ فى القاهرة والمحافظات

وأما فيما يخص النساء، فلو أمَّت المرأة النّساء جاز، ووقفت وسطهن في الصَّف، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين مَن تؤمها.
وأشار إلى أن صلاة العيد ركعتان، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مُستحب، ثم يكبر سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام- يرفع فيهن يديه ويجعلهما حذو منكبيه، ويفعل المأمومون مثله، ويُستَحب أن يجعل الإمام بين كل تكبيرة والتي تليها وقتًا يكفي لقول المأمومين وقوله: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
على أن الإمام يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يُستحَب أن تكون آيات سورة الأعلى، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الرُّكوع، والرَّفع منه، والسّجود.

ثم يقوم للركعة الثانية ويُكبِّر خمسَ تكبيرات بعد تكبيرة القيام على صفة تكبير الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يُستحَب أن تكون آيات سورة الغاشية، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الرُّكوع، والرَّفع منه، والسّجود، ثم يجلس للتَّشهُّد ويُسلِّم، ولا توجد خطبة الجمعة في المنزل.

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