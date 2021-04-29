«النقل الجوى» ينظم  مبادرة تدريب لسلامة المدارجات وتحسين الكفاءة التشغيلية للطيران

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، التعاون المشترك مع منظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (CANSO)، ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وذلك في مبادرة تدريب افتراضية لتعزيز سلامة المدارج وتحسين الكفاءة التشغيلية للطيران.

وأطلقت المنظمات الصناعية الثلاث دورة تدريبية افتراضية جديدة على شكل تقارير الايكاو العالمي الجديد لظروف سطح المدرج (GRF.

ويحدد إطار GRF، الذي يدخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 2021، منهجية جديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي لتقييم والإبلاغ عن ظروف سطح المدرج، بهدف تحسين تقييم طاقم الرحلة لأداء الإقلاع والهبوط، في دورة على شبكة الانترنت تم تصميمه خصيصًا لمتطلبات التدريبتلبية لمراقبي الحركة الجوية وطيران موظفي خدمة المعلومات.

تمت مراجعة محتوى الدورة التدريبية بشكل مبدئي من قبل الهيئات التنظيميةالحكومية والإقليمية للتأكد من توافقها مع متطلبات تدريب GRF.

وتعد شراكة التدريب هي الأولى من نوعها بين المنظمات الدولية الثلاث، وتمهد الطريق للتعاون المستقبلي في أنشطة تعزيز السلامة العالمية، خاصة أن السلامة دائمًا هي الأولوية الأولى في مجال الطيران.

وقال جيلبرتو لوبيز ماير ، النائب الأول لرئيس اتحاد النقل الجوي الدولي لعمليات السلامة والرحلات الجوية ، إن التعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في التدريب سيضمن فهم جميع الأطراف وتطبيق هذا المعيار المشترك الجديد والمحسّن.

وأضاف: «يسعدنا العمل مع اتحاد النقل الجوي الدولي، ومنظمة الطيران المدني الدولي، لتزويد مقدمي خدمات الملاحة الجوية بطريقة مشتركة لتلبية متطلبات التدريب، ستساعد هذه المبادرة على ضمان فهم وتحسين الالتزام بمعيار الإبلاغ عن حالة سطح المدرج الجديد بطريقة فعالة».

وأكد الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي الدكتور فانغ ليو، أن سلامة المدارج تظل التحدي الأكبر لسلامة الطيران ، حيث تمثل أكثرمن نصف جميع الحوادث التي تم الإبلاغ عنها إلى منظمة الطيران المدني الدولي للعمليات التجارية.

وتابع: «لقد تعاونا في السنوات الأخيرة في العديد من المبادرات للحد من الحوادث والحوادث المتعلقة بسلامة المدارج في جميع أنحاء العالم، والعمل الجاد الذي تم الاضطلاع به للتوصل إلى إجماع دولي حول إطار GRF الجديد»، مشددًا على أن هذه الدورة التدريبية التعاونية الجديدة، يجب أن تساعد في تقديم تحسينات كبيرة في أداء سلامة المدارج.