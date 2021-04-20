رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة من المصرية للاتصالات 2021

ما زالت عمليات البحث مستمرة بشكل كبير حول رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة، عبر المنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي الحديثة، والجروبات الخاصة بالعملاء، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الطريقة التي يقوم من خلالها بتسجيل خط وي عبر برنامج الدعم النقدى للأسر تكافل وكرامة، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي عقب بدء أزمة كورونا المستجدة.

"الدستور" ينشر خلال السطور القادمة رابط خط وى عبر معاش تكافل وكرامة.

رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة



يمكن للمواطن معرفة رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات من خلال الروابط التالية: we (tk.te.eg) أو te.egwpsportaltePersonal ، وذلك تسهيلًا على المواطنين حتى يقوموا بانتهاء ما يريدون دون الذهاب إلى المقار، ومعرفة جميع ما يتعلق بالبرنامج الدعمي تكافل وكرامة خاصة في ظل ما يمر به العالم من انتشار وباء كورونا المستجدة.



كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة من المصرية للاتصالات we



يستطيع المواطن أن يقوم بتسجيل الخط من خلال الدخول عبر رابط الشركة وهو: www.te.eg، أو أن يقوم بالاتصال بخدمة العملاء عبر الرقم التالي: 0155 500 0111، كما يمكنه أيضا الاستعلام عن جميع الخدمات التي تقدمها الشركة والعروض الخاصة بالإنترنت والعروض على باقات الاتصالات.



وعقب الدخول عبر موقع الشركة الرسمي، يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح، شريطة أن تكون البطاقة سارية، بحيث يكتب كل ما يخص البطاقة من تاريخ استخراجها حتى تاريخ انتهائها، الشهر والسنة واليوم، ثم يقوم باختيار علامة أنا لست روبوت، ويقوم بالضغط عليها.

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كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة we

تابع خطوات تسجيل خط وي تكافل وكرامة

وثم يقوم المواطن بعد ذلك بالضغط على أيقونة متابعة، وذلك فى حال كون الرقم صحيح ومسجلًا ضمن مستحقي معاش تكافل وكرامة فستنتقل إلى الصفحة التالية، وستظهر المعلومات التي قام المواطن بتسجيلها وهي الرقم القومي وتاريخ انتهاء سريانها.

و بعد معرفة رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة ، يقوم موقع الشركة بعد ذلك بطلب تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إليك لاستلام الشريحة، ثم يقوم المواطن بتحديد موعد استلام الشريحة في اليوم التالي للتسجيل مباشرة، ويقوم بالضغط على كلمة تسجيل، ويرد الموقع بكلمة تم تسجيل الطلب بنجاح، وعقب تلك الخطوات يقوم الموقع مباشرة بتحديد اليوم التالي لاستلام الشريحة، واسم الفرع الأقرب للمواطن حتى يستلم منه الشريحة.