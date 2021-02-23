كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة we
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:11 م
يبحث الكثير من المواطنين من محدودي الدخل وأصحاب معاشات تكافل وكرامة عن كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة we، بعد أن أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we مع وزارة التضامن الاجتماعي المعنيه بمعاشات تكافل وكرامة، لرفع العبئ بعض الشئ عن المنتفعين بتلك الفئة.
2 - ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.
3 - كتابة تاريخ سريان بطاقة الرقم القومي (السنة - الشهر - يوم).
4 - اختيار علامة أنا لست ربوت.
5 - الضغط على زر متابعة ( فى حال كون الرقم صحيح ومسجلًا ضمن مستحقي معاش تكافل وكرامة فستنتقل إلى الصفحة التالية
6 - ستظهر البيانات التى قمت بادخالها وهى الرقم القومي وتاريخ انتهاء انتهاء سريانها.
7 - يطلب تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إليك لاستلام الشريحة.
8 - يحدد موعد الاستلام فى اليوم التالي للتسجيل.
9 - فور الضغط على زر "تسجيل" تظهر رسالة "تم تسجيل الطلب بنجاح".
10 - الاستلام (تاريخ اليوم التالي للتسجيل) واسم الفرع المختار.
كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة we
وونشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء 23-2-2021، كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة we، من خلال السطور القادمة:-
1 - الضغط على الرابط المخصص على موقع الشركة المصرية للاتصالات بغرض حجز خط تكافل وكرامة وي we خبر الرابط التالي:- (tk.te.eg) أو هنا (te.egwpsportaltePersonal)
1 - الضغط على الرابط المخصص على موقع الشركة المصرية للاتصالات بغرض حجز خط تكافل وكرامة وي we خبر الرابط التالي:- (tk.te.eg) أو هنا (te.egwpsportaltePersonal)
2 - ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.
3 - كتابة تاريخ سريان بطاقة الرقم القومي (السنة - الشهر - يوم).
4 - اختيار علامة أنا لست ربوت.
5 - الضغط على زر متابعة ( فى حال كون الرقم صحيح ومسجلًا ضمن مستحقي معاش تكافل وكرامة فستنتقل إلى الصفحة التالية
6 - ستظهر البيانات التى قمت بادخالها وهى الرقم القومي وتاريخ انتهاء انتهاء سريانها.
7 - يطلب تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إليك لاستلام الشريحة.
8 - يحدد موعد الاستلام فى اليوم التالي للتسجيل.
9 - فور الضغط على زر "تسجيل" تظهر رسالة "تم تسجيل الطلب بنجاح".
10 - الاستلام (تاريخ اليوم التالي للتسجيل) واسم الفرع المختار.