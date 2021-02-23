كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة we





1 - الضغط على الرابط المخصص على موقع الشركة المصرية للاتصالات بغرض حجز خط تكافل وكرامة وي we خبر الرابط التالي:- ( وونشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء 23-2-2021، كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة we، من خلال السطور القادمة:-1 - الضغط على الرابط المخصص على موقع الشركة المصرية للاتصالات بغرض حجز خط تكافل وكرامة وي we خبر الرابط التالي:- ( tk.te.eg ) أو هنا ( te.egwpsportaltePersonal



2 - ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.



3 - كتابة تاريخ سريان بطاقة الرقم القومي (السنة - الشهر - يوم).



4 - اختيار علامة أنا لست ربوت.



5 - الضغط على زر متابعة ( فى حال كون الرقم صحيح ومسجلًا ضمن مستحقي معاش تكافل وكرامة فستنتقل إلى الصفحة التالية



6 - ستظهر البيانات التى قمت بادخالها وهى الرقم القومي وتاريخ انتهاء انتهاء سريانها.



7 - يطلب تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إليك لاستلام الشريحة.



8 - يحدد موعد الاستلام فى اليوم التالي للتسجيل.



9 - فور الضغط على زر "تسجيل" تظهر رسالة "تم تسجيل الطلب بنجاح".



10 - الاستلام (تاريخ اليوم التالي للتسجيل) واسم الفرع المختار.





بالخطوات.. رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي ولخطوط المصرية للاتصالات وي we مزايا عديدة إذ يقوم الخط بتوفير الخدمات بشكل إلكتروني ومن أهمها إمكانية التواصل مع الأصدقاء وغيرهم وأهمها معرفة المواعد الخاصة بصرف المعاش دون تكلف عناء الذهاب للمصلحة الحكومية، ولكن هناك تحذير أعلنته الشركة بعد التعاقد وطرح الخوط بالفعل للمستحقينـ انه لا يحق لحاملي الخطوط من المستفيدين التنازل أو بيع الخطوط المقدمة للغير، وفي حالة الإخلال بذلك يكون المتنازل هو المسئول قانونا عن المكالمات والأعمال التي يقوم بها المتنازل له أو حائز الخط.

ولخطوط المصرية للاتصالات وي we مزايا عديدة إذ يقوم الخط بتوفير الخدمات بشكل إلكتروني ومن أهمها إمكانية التواصل مع الأصدقاء وغيرهم وأهمها معرفة المواعد الخاصة بصرف المعاش دون تكلف عناء الذهاب للمصلحة الحكومية، ولكن هناك تحذير أعلنته الشركة بعد التعاقد وطرح الخوط بالفعل للمستحقينـ انه لا يحق لحاملي الخطوط من المستفيدين التنازل أو بيع الخطوط المقدمة للغير، وفي حالة الإخلال بذلك يكون المتنازل هو المسئول قانونا عن المكالمات والأعمال التي يقوم بها المتنازل له أو حائز الخط.

يبحث الكثير من المواطنين من محدودي الدخل وأصحاب معاشات تكافل وكرامة عن كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة we، بعد أن أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we مع وزارة التضامن الاجتماعي المعنيه بمعاشات تكافل وكرامة، لرفع العبئ بعض الشئ عن المنتفعين بتلك الفئة.