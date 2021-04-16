تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي شهر ابريل 2021| شكاوي الخط الارضي

رابط الاستعلام...

تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021 يبحث عنها الكثير من المواطنين، وذلك لعدم فوات وقت الدفع المخصص، وتوقيع الغرامة، وننشر في السطور التالية رابط الاستعلام ومواعيد السداد ومراكز الدفع.

تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021

دفع فاتورة التليفون هي الأهم لعدم إيقاف خدمات شركة المصرية، حيث يتمتع عدد كبير من خلال الشركة بخدمات الإنترنت والخدمات الإلكترونية الأخرى، وكشفت الشركة المصرية للاتصالات عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021، والتى تقوم بالمحاسبة عن الفترة من شهر يناير حتى نهاية شهر مارس 2021، التى تُعرف باسم فاتورة أبريل مع بداية يوم 15-4-2021، وحددت أيضا الشركة مواعيد السماح التى يمكن خلالها سداد فاتورة الأرضي دون وجود قطع الخدمة أو منع الاتصال أو دفع غرامة علي العملاء المتقاعسين عن سداد دفع الفاتورة.

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021



-الدفعة الأولى بتاريخ: يوم 15-4-2021، حيث كشفت الشركة المصرية للاتصالات في مصر فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021.

-موعد انتهاء السماح في يوم 14 مايو 2021: حيث تنتهي مدة شهر السماح المخصصة من الشركة لسداد دفع فاتورة الأرضي .

-الدفعة الثانية بتاريخ: يوم 15 مايو 2021: الموعد المحدد لتحويل خط التليفون الأرضي إلى نظام الاستقبال فقط.

-آخر موعد في الدفعة الثانية بتاريخ: يوم 14 يونيو 2021 : انتهاء شهر السماح الممنوح كمهلة لسداد فاتورة التليفون .

-الدفعة الثالثة بتاريخ: يوم 15 يونيو 2021: الموعد المحدد لرفع الخط من الخدمة وفرض غرامة تأخير.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021

يمكنك الاستعلام عن الفاتورة عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك من خلال إدخال رقم التليفون وكود المحافظة، كما يمكنك الاطلاع على التفاصيل الخاصة بالفاتورة من هــنــــــــــا .

مراكز دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021 في مصر

يستطيع المواطنون التوجه نحو الدفع الإلكتروني عبر موقع شركة "WE" من الرابط بأعلي.

مراكز شركة WE “السنترالات".

- يمكن الدفع من خلال خدمة فورى.

- من باب التسهيل يمكن الدفع عبر ماكينات الصراف الآلي 2021، وذلك لبنكي الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي

- الدفع من خلال خدمة أمان.

- يمكن الدفع عبر خدمة فودافون كاش.

- الدفع من خلال مكاتب البريد.

- يمكن الدفع عبر خدمة سداد.

- الدفع من خلال خدمة Bee .

- يمكن الدفع عبر خدمة خدماتي.

- الدفع من خلال خدمة مصاري.

- يمكن الدفع عبر خدمة ممكن.



اقرأ أيضا: