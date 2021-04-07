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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطي 2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:13 م
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
الدستور
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يقدم لكم موقع "الدستور" طريقة وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطي وكيفية السداد لشهر أبريل الجاري 2021، حيث كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن عدة طرق لدفع المواطنين فواتير الكهرباء اليكترونيًا، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد، و الاستعلام عن فواتير الكهرباء برقم العداد من خلال موقع موحد للشركة القابضة لجميع العملاء في كافة المحافظات المصرية.

وفي التقرير التالي نرصد طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى، وفقًا لبيان شركة الكهرباء والطاقة المتجددة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

وأتاحت شركة الكهرباء والطاقة المتجددة، للمواطنين رابط طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى، ليتمكن المواطنون من فاتورة الكهرباء إلكترونيًا، وذلك تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة المواطنين من عدوى كورونا، رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى وهو كالتالي: (من هنا) http:www.moee.gov.egtest_newserv2.aspx

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيفية السداد:

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيفية السداد الفواتير،عبر الموقع الالكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الاولي: تسجيل الدخول عبر الشركة القابضة للكهرباء مصر.

الخطة الثانية: اختيار قسم الخدمات.

الخطوة الثالثة: الضغط على الاستعلام عن إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري.

الخطوة الرابعة: تحديد مكان تركيب العداد المنزلي وتسجيل ( المحافظة، المدينة، المنطقة، الشارع، العقار، رقم الشقة)

الخطوة الخامسة: تسجيل اسم صاحب العداد المنزلي

الخطوة السادسة: تسجيل رقم العداد المكون من 10 أرقام

الخطوة السابعة: الضغط على الاستعلام عن الفاتورة

كيفية سداد فواتير الكهرباء الكترونيا
كما وفرت الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكثر من وسيلة دفع إلكتروني لإجمالي قيمة الاستهلاك الشهري وهى:-
- يمكن دفع فواتير الكهرباء عن طريق مكاتب البريد المنتشرة علي مستوي الجمهورية.

- كما يمكن دفع الفواتير عن طريق شركات التحصيل وهي (مصاري، بي، أمان، سداد، ممكن، ضامن،...).


- كما أتاحت الشركة 12 محفظة بنكية تقبل دفع فاتورة الكهرباء، وأيضاَ يمكن دفع الفواتير عن طريق تطبيق ماي فوري على الهاتف المحمول.

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