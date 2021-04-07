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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

موقع المصرية للاتصالات we للاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضي والسداد

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:21 م
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات we
شيماء حسين
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منذ بداية شهر إبريل الحالي حظى موقع المصرية للاتصالات we للاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضي والسداد على أعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية سداد الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأراضي إلكترونيا خاصة في ظل كورونا لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون ووسائل الدفع الالكتروني.

موقع المصرية للاتصالات we للاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضي والسداد


وفرت الشركة المصرية للاتصالات WE موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا)، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي تسهيلا على العملاء دون الحاجة إلى الذهاب لمقرات السنترالات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية للاستعلام أو السداد والتعامل المباشر مع الموظفين والعاملين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم كله منذ أواخر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية وحصد أرواح الملايين من كافة سكان دوى العالم حتى الآن.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 


يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات WE حاليا الاستعلام الالكتروني عن قيمة فواتير التليفون الأرضي الربع سنوية بالتفاصيل وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

كتابة رقم التليفون الأرضي مسبوق بكود المحافظة

الضغط على كلمة استعلام عن الفاتورة الربع سنوية

ظهور إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي

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وسائل الدفع الالكتروني لفاتورة التليفون الأرضي


يمكن من خلال موقع المصرية للاتصالات we للاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضي والسداد عن طريق الوسائل الإلكترونية التي حددتها الشركة عن طريق ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM أو شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وهي ( فوري، ضامن، بيي، ...) أو عن طريق التطبيق My fawry عبر الهاتف الذكي.

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