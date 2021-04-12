اكتشاف حفريات ديناصور عاش قبل 160 مليون سنة في الصين

تم اكتشاف نوع جديد من الزواحف الطائرة التي كانت تعيش على الأشجار في الصين قبل 160 مليون سنة.ووفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" فقد تم اكتشاف "التيروصور الجوراسي" الصغير والذي يبلغ طول جناحيه 2.8 قدم، حيث تم ذلك الاكتشاف من خلال بعض التكوينات الصخرية في لياونينج، الصين.يمكن العثور على الإبهام المعاكس، المعروف للعلماء باسم "pollex"، في الثدييات وبعض ضفادع الأشجار، ولكن باستثناء الحرباء، نادر بين الزواحف.وبفضل المسح المقطعي الدقيق، يمكن أن نرى من خلال الصخور، حفريات للنوع الجديد من الديناصورات، خاصة أصابع الإبهام، مع بعض عظام الأيد.وأشار الباحثون، إلى أن هذا الاكتشاف مثير للاهتمام، حيث إنه يقدم أول دليل على وجود إبهام حقيقي للديناصور.وأشار تحليل الفريق للعظام المتحجرة إلى أن ربما استخدم يده لالتقاط الطعام، ولكن أيضًا للتشبث بأغصان الأشجار، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يتكيف مع الحياة الشجرية.