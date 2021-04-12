رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أبريل 2021 الموافق 01 رمضان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

اكتشاف حفريات ديناصور عاش قبل 160 مليون سنة في الصين

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:57 م
ديناصور
ديناصور
إسلام جمال
طباعة
تم اكتشاف نوع جديد من الزواحف الطائرة التي كانت تعيش على الأشجار في الصين قبل 160 مليون سنة.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" فقد تم اكتشاف "التيروصور الجوراسي" الصغير والذي يبلغ طول جناحيه 2.8 قدم، حيث تم ذلك الاكتشاف من خلال بعض التكوينات الصخرية في لياونينج، الصين.

يمكن العثور على الإبهام المعاكس، المعروف للعلماء باسم "pollex"، في الثدييات وبعض ضفادع الأشجار، ولكن باستثناء الحرباء، نادر بين الزواحف.

وبفضل المسح المقطعي الدقيق، يمكن أن نرى من خلال الصخور، حفريات للنوع الجديد من الديناصورات، خاصة أصابع الإبهام، مع بعض عظام الأيد.

وأشار الباحثون، إلى أن هذا الاكتشاف مثير للاهتمام، حيث إنه يقدم أول دليل على وجود إبهام حقيقي للديناصور.

وأشار تحليل الفريق للعظام المتحجرة إلى أن ربما استخدم يده لالتقاط الطعام، ولكن أيضًا للتشبث بأغصان الأشجار، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يتكيف مع الحياة الشجرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انهيار منزل من 4 طوابق في دمنهور

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للمعلمين وجميع الموظفين| مواعيد قبض المرتبات

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول رمضان


الصور

image description

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

image description

بـ"الزينة والفانوس".. المصريون يستقبلون شهر الخير بشبرا

image description

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للمعلمين وجميع الموظفين| مواعيد قبض المرتبات

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

كبير الأطباء الكنديين: البلاد تقترب من ذروة موجة كورونا الحالية

أيام زمان

«كرهت رمضان بسبب زوجة أبي».. فنانات يتحدثن عن طفولتهن في رمضان

«أزمات إنتاجية».. كواليس خلافات نجوم فيلم «السادات»

«سمع كلامي وتخلى عن النجم الأوحد».. كواليس هجوم سعيد صالح على عادل إمام

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حسين أبو ركبة
ماجد حبته
زئير إيران.. وصريرها!
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
المزيد

الثقافة

«رستم رضا».. قصة الخادم الذي صاحب بونابرت من مصر إلى فرنسا

هكذا روى المؤرخون تاريخًا خرافيًا لمصر

اختتام فعاليات الملتقى الأول للقصة القصيرة في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح

وجدي الكومي ممثلا لمصر في «الدائرة.. السطح.. الشمس» لكتّاب «المتوسط»