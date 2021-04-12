محتجون يشتبكون مجددا مع الشرطة الإيطالية بسبب كورونا

اشتبك محتجون مع الشرطة في روما اليوم الاثنين للأسبوع الثاني على التوالي بينما تظاهر أصحاب مطاعم وشركات صغيرة بسبب استمرار قيود فيروس كورونا التي تسحق الاقتصاد.وحاول نحو 200 محتج جاءوا من مختلف أنحاء إيطاليا الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء ماريو دراجي لكن رجال شرطة مكافحة الشغب منعوهم.ورشق بعض المحتجين الذين كانوا يرددون الهتافات صفوف الشرطة بالحجارة كما أطلقوا عليها الألعاب النارية التي ملأت الشارع بالدخان.وفرضت الحكومة قيودا متكررة خلال الأربعة عشر شهرا الماضية في محاولة لاحتواء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 114 ألفا في إيطاليا وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا.