وجدي الكومي ممثلا لمصر في «الدائرة.. السطح.. الشمس» لكتّاب «المتوسط»

صدر حديثا كتاب " الدائرة..السطح.. الشمس " للكاتب الروائي وجدي الكومي في فيينا وأصدره الفنانان النمساويان "إيرينا إيدن، وستوجين لارنوت". جاء الكتاب باللغة العربية ومترجما إلى الإنجليزية.ويقول وجدى الكومي لـ"الدستور" عن الكتاب إنه "جاء في سياق مشروع أدبي وفني طموح، ابتكره فنانان نمساويان، وفوجئت بيهم يرسلوا إلي طلب بالمشاركة ممثلا فيه مصر، لأنهم اختاروا كاتب واحد من كل دولة من دول حوض البحر المتوسط".ولفت الكومي إلى أن "المشاركة كانت متروك فيها الحرية للكاتب، أنه يكتب شعر، أو قصة، أو مقال، لكن المهم أن تكون الكتابة لها علاقة بفكرة انعكاسات الضوء على الدائرة التي بيشكلها البحر المتوسط، فأنا كتبت نص قصصي بعنوان " الأرض التي يفر منها الضوء".تجدر الإشارة إلى مشاركة مجموعة من الكتاب من مختلف دول البحر المتوسط في الكتاب "نجوى بن شتوان من ليبيا، كمال رياحي من تونس، سكينة حبيبة الله من المغرب، صلاح باديس الجزائر".