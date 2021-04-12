كل ماتريد معرفته عن تقديم المدارس اليابانية 2021
الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:19 م
اسماء منصورطباعة
يبحث الكثير من المواطنين المصريين الذين يرغبون في العمل كأعضاء هيئة تدريس لدي المدارس اليابانية عن رابط موقع تقديم المدارس اليابانية 2021، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 20212022، ابتداءً من اليوم الجمعة الموافق 9 أبريل 2021 ولمدة 15 يوما إلكترونيًا.
رابط موقع تقديم المدارس اليابانية 2021
وتعرض لكم الدستور في السطور التالية خطوات التقديم إلكترونيًا ورابط هذا التقديم
أولًا يتم الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.
ثم يتم كتابة بيانات الراغب في التقديم كاملة من حي الاسم والرقم القومي بالإضافة لتاريخ الميلاد والمدرسة المعين بها، المحافظة التابع لها وغيرها من المعلومات الأخري اللازمة.
كتابة المؤهل العلمي ( تخصص، درجة علمية، جامعة)
الإجابة على بعض الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعليم
وامتحان يقيس مستوى اللغة الإنجليزية لدى المتقدم
وفي وقت سابق نوهت وزارة التربية إلي التعليم إلي ضرورة التحقق من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل من خلال الحاسوب فقط، ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلي التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة حيث إنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.
ويذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد 20212022، سيبلغ 48 مدرسة داخل 25 محافظة وبذلك ف قدمنا لكم كافة المعلومات الخاصة برابط موقع تقديم المدارس اليابانية 2021
أولًا يتم الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.
ثم يتم كتابة بيانات الراغب في التقديم كاملة من حي الاسم والرقم القومي بالإضافة لتاريخ الميلاد والمدرسة المعين بها، المحافظة التابع لها وغيرها من المعلومات الأخري اللازمة.
كتابة المؤهل العلمي ( تخصص، درجة علمية، جامعة)
الإجابة على بعض الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعليم
وامتحان يقيس مستوى اللغة الإنجليزية لدى المتقدم
وفي وقت سابق نوهت وزارة التربية إلي التعليم إلي ضرورة التحقق من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل من خلال الحاسوب فقط، ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلي التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة حيث إنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.
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ويذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد 20212022، سيبلغ 48 مدرسة داخل 25 محافظة وبذلك ف قدمنا لكم كافة المعلومات الخاصة برابط موقع تقديم المدارس اليابانية 2021