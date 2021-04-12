كل ماتريد معرفته عن تقديم المدارس اليابانية 2021

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وتعرض لكم الدستور في السطور التالية خطوات التقديم إلكترونيًا ورابط هذا التقديمأولًا يتم الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.ثم يتم كتابة بيانات الراغب في التقديم كاملة من حي الاسم والرقم القومي بالإضافة لتاريخ الميلاد والمدرسة المعين بها، المحافظة التابع لها وغيرها من المعلومات الأخري اللازمة.كتابة المؤهل العلمي ( تخصص، درجة علمية، جامعة)الإجابة على بعض الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعليموامتحان يقيس مستوى اللغة الإنجليزية لدى المتقدموفي وقت سابق نوهت وزارة التربية إلي التعليم إلي ضرورة التحقق من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل من خلال الحاسوب فقط، ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلي التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة حيث إنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.ويذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد 20212022، سيبلغ 48 مدرسة داخل 25 محافظة وبذلك ف قدمنا لكم كافة المعلومات الخاصة برابط موقع تقديم المدارس اليابانية 2021