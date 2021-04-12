



موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021

وضعت وزارة المالية خطة عامة لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أبرزها تنظيم عملية الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك لمنع التكدس والتجمع أمامها لسحب الراتب الشهري وذلك بوضع جدول زمني للصرف يبدأ من 23 ل 27 مايو، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك مراعاة لظروف الشهر الكريم والعيد الذي يحتاج إلى ميزانية خاصة لكافة الأسر المصرية.





جدول صرف رواتب العاملين بالدولة في شهر مايو

أتاحت وزارة المالية جدولا زمنيا لتنظيم عملية صرف المرتبات لعدم التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك حيث يتم صرف مرتبات موظفي 33 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية تابعة لهم يوم 23 مايو المقبل ثم صرف مرتبات موظفي 20 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية تابعة لهم يوم 25 مايو المقبل فيما يتم صرف رواتب 13 وزارة وباقي الهيئات والجهات الحكومية يومي 26 و 27 مايو.





الإجراءات الوقائية لصرف رواتب الموظفين من ماكينات الصرف الآلي

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021 خلال الفترة من 23 ل 27 مايو، وذلك بإتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أثناء سحب الرواتب منها استخدام قفاز أو المناديل الورقية عند الضغط على زر ماكينات الصرف واستعمال الكحول لتعقيم اليدين و الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتجنب ماكينات الصرف المزدحمة قدر الإمكان خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الذين هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

مع بدء أيام شهر رمضان المبارك و الضغط على ميزانية الأسر من مستلزمات رمضان و العيد يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةوفقا لجدول وزارة المالية لتنظيم عملية الصرف من ماكينات البنوك، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير إجراءات احترازية للسحب من ماكينات الصرف الآلي