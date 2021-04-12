حكم صيام يوم الشك





وأضافت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، أنه «قال الإمام النووي: قال الخطيب: أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال: فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه».



عدم جواز الصوم بنية رمضان فيما أشارت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها، إلى أنه لا يجوز صيام يوم الشك إلا إذا وافق لدى الشخص عادة كصيام يومي الإثنين أو الخميس أو قضاءً أيام من رمضان الماضي أو من عليه صيام نذر. وردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على التساؤل بشأن «يوم الشك.. حكم صيام آخر يوم في شهر شعبان للقضاء»، بأن «الراجح والمفتي به: أن صوم يوم الشك لا يجوز إلا لمن وافق يوم عادته في الصيام كالإثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه)، وكذلك إذا صام أيامًا من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة».وأضافت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، أنه «قال الإمام النووي: قال الخطيب: أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال: فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه».فيما أشارت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها، إلى أنه لا يجوز صيام يوم الشك إلا إذا وافق لدى الشخص عادة كصيام يومي الإثنين أو الخميس أو قضاءً أيام من رمضان الماضي أو من عليه صيام نذر.

تدور التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية، حول «يوم الشك.. حكم صيام أخر يوم في شهر شعبان للقضاء»، وذلك بعد إعلان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مساء أمس الإثنين، أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

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