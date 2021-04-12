رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

يوم الشك.. حكم صيام أخر يوم في شهر شعبان للقضاء

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:11 م
صيام أخر يوم في شهر
صيام أخر يوم في شهر شعبان
الدستور
طباعة
تدور التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية، حول «يوم الشك.. حكم صيام أخر يوم في شهر شعبان للقضاء»، وذلك بعد إعلان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مساء أمس الإثنين، أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

حكم صيام يوم الشك

وردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على التساؤل بشأن «يوم الشك.. حكم صيام آخر يوم في شهر شعبان للقضاء»، بأن «الراجح والمفتي به: أن صوم يوم الشك لا يجوز إلا لمن وافق يوم عادته في الصيام كالإثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه)، وكذلك إذا صام أيامًا من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة».

وأضافت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، أنه «قال الإمام النووي: قال الخطيب: أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال: فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه».

عدم جواز الصوم بنية رمضان

فيما أشارت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها، إلى أنه لا يجوز صيام يوم الشك إلا إذا وافق لدى الشخص عادة كصيام يومي الإثنين أو الخميس أو قضاءً أيام من رمضان الماضي أو من عليه صيام نذر.

اقرأ أيضًا:

إمساكية رمضان 2021 ومواقيت الصلاة في رمضان مكتوبة

«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في مواجهة كورونا (إنفوجراف)

«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا 

وأوضحت الإفتاء أن «يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردّد الناس في كونه من رمضان ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا»، مؤكدة أنه «لا يجوز أن يصوم الإنسان هذا اليوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه».

نهي من النبي عن صيام يوم الشك

وسبق أن بيّّن مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، حكم صيام آخر يومين من شهر شعبان، حيث قال «عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال:لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.. متفق عليه».

ولفت إلى أن «الحديث السابق فيه نهي من النبي عن صيام اليوم أو اليومين السابقين على شهر رمضان، ولعل ذلك للفصل بين النفل والفرض، وللتَّقَوِّي على صيام رمضان، ولئلا يتعسف الناس فيصوموا يوم الشك احتياطًا فيُدْخِلُوا في رمضان ما ليس منه».

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة 13 عاملا في انقلاب أتوبيس بالمنوفية

الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر

شكري: موسكو مستعدة للتنسيق بشأن التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة

السجن 8 سنوات لأحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 فتيات


الصور

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل 7 سيارات مواد غذائية ضمن حملة «أبواب الخير»

image description

«الدستور» تنفرد بنشر فيديو كواليس «سيشن استيفن وحمزة» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تدعو طلاب الجامعات للمشاركة فى ملتقى «مصر الحضارة»

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

توقيف 20 شخصًا يهربون مهاجرين من المغرب إلى إسبانيا

البرازيل: أغلبية مرضى الرعاية المركزة بسبب كورونا تحت سن الأربعين

فرنسا تتيح التطعيم ضد كورونا لمن تزيد أعمارهم على 55 عاما

ماليزيا: لقاح سينوفاك آمن لكبار السن

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

وزيرا الثقافة والسياحة والاثار يكرمان نجوم موكب المومياوات بالأوبرا

خليل عز الدين: ديواني المرشح لجائزة الأبنودي كتبته في 6 سنوات

حبيبة الزين: فرحت بوجودي في جائزة تحمل اسم «الأبنودي»

«كتب الفراعنة فى عالم الآخرة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب