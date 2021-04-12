يوم الشك.. حكم صيام أخر يوم في شهر شعبان للقضاء
الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:11 م
الدستورطباعة
تدور التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية، حول «يوم الشك.. حكم صيام أخر يوم في شهر شعبان للقضاء»، وذلك بعد إعلان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مساء أمس الإثنين، أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
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حكم صيام يوم الشك
وردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على التساؤل بشأن «يوم الشك.. حكم صيام آخر يوم في شهر شعبان للقضاء»، بأن «الراجح والمفتي به: أن صوم يوم الشك لا يجوز إلا لمن وافق يوم عادته في الصيام كالإثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه)، وكذلك إذا صام أيامًا من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة».
وأضافت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، أنه «قال الإمام النووي: قال الخطيب: أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال: فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه».
وأضافت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، أنه «قال الإمام النووي: قال الخطيب: أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال: فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه».
عدم جواز الصوم بنية رمضانفيما أشارت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها، إلى أنه لا يجوز صيام يوم الشك إلا إذا وافق لدى الشخص عادة كصيام يومي الإثنين أو الخميس أو قضاءً أيام من رمضان الماضي أو من عليه صيام نذر.
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وأوضحت الإفتاء أن «يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردّد الناس في كونه من رمضان ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا»، مؤكدة أنه «لا يجوز أن يصوم الإنسان هذا اليوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه».
ولفت إلى أن «الحديث السابق فيه نهي من النبي عن صيام اليوم أو اليومين السابقين على شهر رمضان، ولعل ذلك للفصل بين النفل والفرض، وللتَّقَوِّي على صيام رمضان، ولئلا يتعسف الناس فيصوموا يوم الشك احتياطًا فيُدْخِلُوا في رمضان ما ليس منه».
وأوضحت الإفتاء أن «يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردّد الناس في كونه من رمضان ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا»، مؤكدة أنه «لا يجوز أن يصوم الإنسان هذا اليوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه».
نهي من النبي عن صيام يوم الشكوسبق أن بيّّن مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، حكم صيام آخر يومين من شهر شعبان، حيث قال «عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال:لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.. متفق عليه».
ولفت إلى أن «الحديث السابق فيه نهي من النبي عن صيام اليوم أو اليومين السابقين على شهر رمضان، ولعل ذلك للفصل بين النفل والفرض، وللتَّقَوِّي على صيام رمضان، ولئلا يتعسف الناس فيصوموا يوم الشك احتياطًا فيُدْخِلُوا في رمضان ما ليس منه».