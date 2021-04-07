إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2021 في مصر، حيث من المقرر أن تبدأ أولى أيام الشهر الكريم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، على أن يكون 12 مايو 2021، آخر يوم في رمضان، ويقومون المسلمون في شهر رمضان بالحرص على زيادة النوافل والصلاة والصوم، وحفظ القرآن، واتباع الزكاة، وفروض الدين الإسلامي الحنيف، نظرا لمضاعفة الثواب.

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2021 في مصر

إمساكية رمضان 2021 في محافظات مصر، من أهم ما ينظم المسلمون عملهم وساعات راحاتهم وعبادتهم.

الثلاثاء 13 أبريل المقبل أول أيام شهر رمضان

تصل عدد ساعات الصيام في هذا اليوم إلى 14 ساعة و41 دقيقة

وأما بالنسبة لمواقيت الصلاة فهي كالتالي:

"المغرب 6.21، والعشاء 7.42، والسحور 1.40، وإمساك 3.40، والفجر 4.00، والشروق 5.30، والظهر 11.55، والعصر 3.30".

إمساكية ثاني أيام شهر رمضان 2021 في مصر

14 ابريل ثاني ايام شهر رمضان





تصل عدد ساعات الصيام في هذا اليوم إلى 14 ساعة و43 دقيقة.





وأما بالنسبة لمواقيت الصلاة فهي كالتالي:

"المغرب 6.22، والعشاء 7.42، والسحور 1.39، وإمساك 3.39، والفجر 3.59، والشروق 5.29، والظهر 11.55، والعصر 3.30".

إمساكية ثالث أيام شهر رمضان 2021

15 ابريل 3 رمضان





ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة.

وأما بالنسبة لمواقيت الصلاة فهي كالتالي:





"المغرب 6.22، والعشاء 7.43، والسحور 1.37، وإمساك 3.37، والفجر 3.57، والشروق 5.28، والظهر 11.55، والعصر 3.30".

إمساكية رابع أيام شهر رمضان 2021





16 أبريل 4 رمضان





ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة.

وأما بالنسبة لمواقيت الصلاة فهي كالتالي:

"المغرب 6.23، العشاء 7.44، السحور 1.36، إمساك 3.36، الفجر 3.56، الشروق 5.27، الظهر 11.55، العصر 3.30"





إمساكية خامس أيام شهر رمضان 2021 في مصر

17 أبريل 5 رمضان





تصل عدد ساعات الصيام في هذا اليوم إلى 14 ساعة و49 دقيقة.

وأما بالنسبة لمواقيت الصلاة فهي كالتالي:

المغرب 6.24، والعشاء 7.45، والسحور 1.35، وإمساك 3.35

والفجرر 3.55، والشروق 5.26، والظهر 11.54، والعصر 3.30.





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إمساكية أول أيام شهر رمضان 2021 تحظى على اهتمام كبير من قبل جميع المسلمين في العالم الاسلامي، حيث تحدث العديد من التجهيزات والعزومات للأسرة في أول أيام الشهر الكريم، وهو ما يعتبر من أهم العادات والتقاليد في مصر.