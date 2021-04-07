رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:25 م
إمساكية أول أيام
إمساكية أول أيام شهر رمضان
أحمد عوض
طباعة
إمساكية أول أيام شهر رمضان 2021 في مصر، حيث من المقرر أن تبدأ أولى أيام الشهر الكريم  الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، على أن يكون 12 مايو 2021،  آخر يوم في رمضان، ويقومون المسلمون في شهر رمضان  بالحرص على زيادة النوافل والصلاة والصوم، وحفظ القرآن، واتباع الزكاة، وفروض الدين الإسلامي الحنيف، نظرا لمضاعفة الثواب.

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2021 في مصر

إمساكية رمضان 2021 في محافظات مصر، من أهم ما ينظم المسلمون عملهم وساعات راحاتهم وعبادتهم.

الثلاثاء 13 أبريل المقبل أول أيام شهر رمضان

تصل عدد ساعات الصيام في هذا اليوم إلى 14 ساعة و41 دقيقة
وأما بالنسبة لمواقيت الصلاة فهي كالتالي:
 "المغرب 6.21، والعشاء 7.42، والسحور 1.40، وإمساك 3.40، والفجر 4.00، والشروق 5.30، والظهر 11.55، والعصر 3.30".

إمساكية ثاني أيام شهر رمضان 2021 في مصر

14 ابريل ثاني ايام شهر رمضان

تصل عدد ساعات الصيام في هذا اليوم إلى 14 ساعة و43 دقيقة.

وأما بالنسبة لمواقيت الصلاة فهي كالتالي:
 "المغرب 6.22، والعشاء 7.42، والسحور 1.39، وإمساك 3.39، والفجر 3.59، والشروق 5.29، والظهر 11.55، والعصر 3.30".

إمساكية ثالث أيام شهر رمضان 2021

15 ابريل 3 رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة.
وأما بالنسبة لمواقيت الصلاة فهي كالتالي:

 "المغرب 6.22، والعشاء 7.43، والسحور 1.37، وإمساك 3.37، والفجر 3.57، والشروق 5.28، والظهر 11.55، والعصر 3.30".

إمساكية رابع أيام شهر رمضان 2021 


16 أبريل 4 رمضان

ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة.
وأما بالنسبة لمواقيت الصلاة فهي كالتالي:
 "المغرب 6.23، العشاء 7.44، السحور 1.36، إمساك 3.36، الفجر 3.56، الشروق 5.27، الظهر 11.55، العصر 3.30"

إمساكية خامس أيام شهر رمضان 2021 في مصر

17 أبريل 5 رمضان

تصل عدد ساعات الصيام في هذا اليوم إلى 14 ساعة و49 دقيقة.
وأما بالنسبة لمواقيت الصلاة فهي كالتالي:
 المغرب 6.24، والعشاء 7.45، والسحور 1.35، وإمساك 3.35
والفجرر 3.55، والشروق 5.26، والظهر 11.54، والعصر 3.30.

اقرأ أيضاً..

تعرف على إمساكية رمضان 2021 في مصر.. إليك التفاصيل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2021 تحظى على اهتمام كبير من قبل جميع المسلمين في العالم الاسلامي، حيث تحدث العديد من التجهيزات والعزومات للأسرة في أول أيام الشهر الكريم، وهو ما يعتبر من أهم العادات والتقاليد في مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

المتهم بقتل الطفلة ريماس: «معرفتش اغتصبها فقتلتها»

السيسى: مجمع الوثائق نقلة كبيرة للحكومة الذكية

زايد: الرئيس حريص على امتداد الخدمات الصحية للأشقاء في إفريقيا


الصور

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

image description

«روبوت» جامعة أسيوط يتأهل ضمن 16 فريقا عالميا بمهرجان الهندسة الدولي

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

image description

تزامنا مع موكب المومياوات.. جامعة أسيوط تنظم فعالية مصر الحضارة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

زايد: الرئيس حريص على امتداد الخدمات الصحية للأشقاء في إفريقيا

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

اختطاف صينيين اثنين يعملان في منجم ذهب في نيجيريا

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
المزيد

الثقافة

7 مجموعات قصصية في القائمة القصيرة لجائزة يحيى الطاهر عبدالله

أفلام تسجيلية وروائية قصيرة بسينما الهناجر..الأحد المقبل

تحت الطبع.. «الكوميديا الإلهية» بحلّة جديدة للمترجم حسن عثمان

أحمد فؤاد درويش يحكي ذكرياته عن فارس الثقافة المصرية