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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«برلمانية»: توفير لقاح كورونا ترجمة لاهتمام الدولة بالصحة العامة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:04 م
النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد
سيد على
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قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بذلك جهود قوية منذ بدء جائحة كورونا، سواء من خلال حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تهدف لمنع تفشي فيروس كورونا في المجتمع، مرورًا بتوفير اللقاح ومنحه للفئات المستحقة في صورة تؤكد عظم الدولة المصرية وترجمة لكرامة المواطن المصري.

وأشادت "رشاد"، بوضع خطة من قبل وزارة الصحة لتنظيم عملية الحصول على اللقاح، وذلك من خلال البدء بالأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة والتي يأتي في مقدمتها مرضى السكر ومرضى ارتفاع ضغط الدم وأصحاب الأمراض الصدرية المزمنة ومرضى الفشل الكلوي ثم كبار السن وفقا لمنظمة الصحة العالمية، متابعة:" مصر دولة مؤسسات والعمل يسير وفقا لرؤية وأهداف وخطط محددة".

وتابعت:" الدولة المصرية نوعت في الحصول على اللقاحات التي تم إنتاجها على مستوى العالم، بالإضافة للجهود بشأن تصنيع اللقاح المصرى، وهذا الأمر يؤكد الاهتمام بالبحث العلمى، وأن المنظومة الصحية تشهد اهتمام كبير في ظل القيادة السياسية الحالية، وأصبحت الخدمة في متناول الجميع، وجارى العمل على قدم وساق من اجل تلافي كافة الملاحظات، ولعل منح المواطنين اللقاح من أهم وأكبر الإنجازات التي تشهدها المنظومة الصحية خلال السنوات الأخيرة.

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