«أجمل فانوس وزينة وميدالية في رمضان».. مسابقة بجامعة الفيوم

شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، مسابقة مهرجان «رمضان زمان»، الذي نظمته إدارة الاتحاد والمعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور محمد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور وائل طوبار، مسؤول التواصل الطلابي بالجامعة، اليوم الإثنين، بالحرم الجامعي.وشمل المهرجان إقامة عدد من الأنشطة والمسابقات وهي مسابقة أجمل فانوس رمضان، ومسابقة أجمل زينة رمضان، ومسابقة أجمل ماكيت لرمضان، ومسابقة أجمل ميدالية لرمضان.وسيتم توزيع جوائز مالية على الثلاثة مراكز الأولى من الطلاب الفائزين في تلك المسابقات.