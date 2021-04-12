الإفتاء توضح حكم إفطار المرضع في شهر رمضان 2021

تكثر الاستفسارات والأسئلة، مع قدوم شهر رمضان المبارك، من جانب السيدات، خاصة المرأة المرضع والحامل، حيث تريد معرفة صحة صومها من عدمه، كما تريد معرفة استطاعتها للصوم في رمضان، لذا تكثر عمليات الاستفسار والسؤال حول هذه الأمور، فقد كثر البحث عن ما حكم إفطار المرضع في شهر رمضان.





ما هو حكم إفطار المرضع في شهر رمضان 2021

من جانبها، أكدت دار الغفتاء المصرية، أن المرضع يجوز لها الفطر إذا لم تكن لديها القدرة على الصيام، فإذا أفطرت لخوفها على نفسها أو لخوفها على نفسها وولدها معًا، يكون عليها القضاء فقط عن كل يوم، يومًا من غير فدية، وإذا أفطرت خوفًا على ولدها فقط يكون عليها القضاء مع الفدية عن كل يوم أفطرته مقدار إطعام مسكين.





مقدار فدية الإفطار للمرضع في نهار رمضان





وأما فيما يخص مقدار إطعام المسكين لدى المرأة المرضع، قالت الإفتاء، إنه يقدَّر إطعام المسكين بصاعٍ من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلًا عن كل مسكين، كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع بالوزن بالنسبة للقمح 2.500 كجم، وبالنسبة للأرز المصري بحوالي 2.750 كجم.





وأوضحت، ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر، يجوز له إخراج مُدٍّ مِن غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع، وقدره 700 جرام من الأرز تقريبًا عن كل مسكين، وذلك تقليدًا للشافعية".





مجدي عاشور يوضح حكم إفطار المرضع في رمضان

من جهته، قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، أن امر المرأة الحامل والمرضع في شهر رمضان، حال إفطارها يرجع إلى الطبيب المتابع لحالتها، إذا قال لها تصوم، فتصوم وهذا كلام الثقة والاختصاص، وغالبا الطبيب سوف يقول لابد أن تفطر.





وأضاف في فتوى وردت إليه عبر برنامج صوما مقبولا، فإنه طالما أن هناك عذر فالأجر موجود، وتقضى بعد حملها حتى لو فطرت الثلاثين يوما، والحامل والمرضع، عليهما القضاء فقط، دون فدية، وبعد انتهاء هذه المدة عليها القضاء مباشرة، وبعض العلماء قال عليها القضاء والفدية، طالما أنها معافاه.