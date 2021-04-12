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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة تامر أمين لـ26 أبريل للنطق بالحكم

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:00 م
تامر أمين
تامر أمين
حسام التمساح
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قررت محكمة جنح مدينة نصر، تأجيل محاكمة الإعلامي تامر أمين، لاتهامه بإهانة الشعب في الجنحة المباشرة المقامة من المحامي أشرف ناجي، ويتهمه فيها بالإساءة إلى رجال وسيدات الصعيد، في البرنامج الذي كان يقدمه على شاشة قناة "النهار"، قبل صدور قرار إيقافه من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لـ26 أبريل للنطق بالحكم.

وطالب مقدم البلاغ بإصدار أمر بالتحقيق جاء نصه كالتالي: "مقدمه مواطن مصري من أقصى الصعيد من محافظة أسوان عروس الصعيد بلد التاريخ والحضارة العريقة، نتيجة جهل الإعلامي تامر أمين المبلغ ضده، وثبت أنه يجهل حقائق وتاريخ الصعيد، الذي يتمتع بتقاليد وعادات راسخة تضرب بجذورها في الأرض منذ آلاف السنين، حيث قال على الهواء مباشرة (الريف في الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هما اللي بيصرفوا عليهم الولد يوديه ورشة، والبنات يشحنوهم على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات"، مؤكدا أن كلامه عار عن الحقيقة والحقائق التاريخية، وما يتصف به الصعيد من عادات وتقاليد تعد شبه مقدسة، لم تتغير مع اختلاف كل العصور.

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