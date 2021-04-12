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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسجيل 84% من سكان الأقصر بالتأمين الصحى الشامل

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:38 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد،
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 84% من سكان محافظة الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل، منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر 2019 حتى اليوم.

وأشادت وزيرة الصحة والسكان، بإقبال أهالي محافظة الأقصر على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل للانتفاع بالخدمات المقدمة بها، موكدة أنها تعتبر من أولى المحافظات التي عملت على ضغط الجدول الزمني لتطبيق المنظومة وسرعة العمل بها.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، وحدة طب أسرة الطود، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة الأقصر، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي انطلقت بمحافظة الأقصر في 16من فبراير الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام الوحدة المختلفة، والتي تضم "عيادات طب الأسرة، عيادات خدمات صحة الأم والطفل، عيادات أسنان"، بالإضافة إلى قسم التحاليل، ومعمل الأشعة، كما تفقدت صيدلية الوحدة وآلية العمل بها من خلال الربط المميكن بين الصيدلية وجميع أقسام الوحدة، ما يساهم في التيسير على المرضى، ومتابعة أرصدة الأدوية دوريًا لمنع حدوث أي نقص.

وأضاف، أن الوزيرة راجعت ملفات طب الأسرة بالوحدة للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدة 24 ألف ملف فردي، حتى الآن، من ضمن 28 ألف مواطن تم ربطهم على الوحدة، كما شهدت الوزيرة تجربة عملية لنظام الإحالة بين الوحدة والمستشفيات، للمواطنين الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية متقدمة وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية.

وتابع "مجاهد"، أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على تفقد أماكن انتظار المترددين على الوحدة، للوقوف على مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من حصولهم على الخدمات الطبية، ومن جانبهم أعرب المترددون على الوحدة عن مدى سعادتهم بالحصول على الخدمات الطبية ضمن المنظومة الجديدة لما يشهدونه من تيسيرات وخدمات طبية مميزة وبجودة عالية.

ومن جهته، قدم الدكتور أحمد السبكي لوزيرة الصحة والسكان، شرحًا مفصلًا عن منظومة الميكنة داخل الوحدة، حيث استعرض المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمعامل "LIS" ومنظومة طبيب الأسرة "AIS" ومنظومة الأشعة، لافتًا إلى الربط المميكن بين جميع الخدمات التي يتلقاها المواطن داخل المراكز وحفظ جميع بيانات المرضى على الملفات الإلكترونية الخاصة بهم.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هي "الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء"، والتي انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، وبورسعيد التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي السويس وأسوان، والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها الميدانية، أمس الأحد، بتفقد عدد من المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا بمحافظتي قنا وسوهاج، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بخطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية.
تسجيل 84% من سكان الأقصر بالتأمين الصحى الشامل
تسجيل 84% من سكان الأقصر بالتأمين الصحى الشامل
تسجيل 84% من سكان الأقصر بالتأمين الصحى الشامل
تسجيل 84% من سكان الأقصر بالتأمين الصحى الشامل

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