«التعليم» تستعد للامتحان التجريبي للثانوية العامة بـ«تنبيه» للمدارس
الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:44 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي، المقرر إجرائه نهاية أبريل الجاري وشهري مايو ويونيو المقبلين.
وأكدت الوزارة، في منشور عمم على مديرياتها، على ضرورة التشديد على المدارس التي تم الانتهاء من البنية التحتية التكنولوجية لها، بعدم غلق الأجهزة نهائيًا دون الرجوع للمختصين بالدعم الفني بشركة "أي سيرف" مع إبلاغ كافة الأعمال والمشكلات.
وطالب الخطاب المتخصصين بالمدارس التواصل على الرقم الداخلي 600 أو من خلال البريد الإلكتروني "moe:[email protected]"، موضحا به رقم الإبلاغ عن العطل، أو من خلال الرقم الموحد 01201387777.
وأوضح، أن هناك عددًا من المدارس تقوم بغلق الأجهزة دون أسباب أو عطلها بسبب مشكلات في الكهرباء، وتم إرسالها عدة مرات من المختصين بشركة "أي سيرف" والشركة المصرية للاتصالات، ما يعوق حل المشكلات أو التأكد من صلاحية الأجهزة.
ومن المقرر، أن تعقد الوزارة ثلاث امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي، لتجريب الشبكات، قبل الامتحان النهائي المقررة عقده يوليو المقبل.
وأكدت الوزارة، في منشور عمم على مديرياتها، على ضرورة التشديد على المدارس التي تم الانتهاء من البنية التحتية التكنولوجية لها، بعدم غلق الأجهزة نهائيًا دون الرجوع للمختصين بالدعم الفني بشركة "أي سيرف" مع إبلاغ كافة الأعمال والمشكلات.
وطالب الخطاب المتخصصين بالمدارس التواصل على الرقم الداخلي 600 أو من خلال البريد الإلكتروني "moe:[email protected]"، موضحا به رقم الإبلاغ عن العطل، أو من خلال الرقم الموحد 01201387777.
وأوضح، أن هناك عددًا من المدارس تقوم بغلق الأجهزة دون أسباب أو عطلها بسبب مشكلات في الكهرباء، وتم إرسالها عدة مرات من المختصين بشركة "أي سيرف" والشركة المصرية للاتصالات، ما يعوق حل المشكلات أو التأكد من صلاحية الأجهزة.
ومن المقرر، أن تعقد الوزارة ثلاث امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي، لتجريب الشبكات، قبل الامتحان النهائي المقررة عقده يوليو المقبل.
«التعليم» تستعد للامتحان التجريبي للثانوية العامة بـ«تنبيه» للمدارس
«التعليم» تستعد للامتحان التجريبي للثانوية العامة بـ«تنبيه» للمدارس