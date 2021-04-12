مواعيد الصلاة في أول أيام شهر رمضان 2021 وتوقيت الإمساك والإفطار
أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن اليوم الاثنين 12 أبريل هو المتمم لشهر شعبان 1442 وأن غدًا الثلاثاء 13 أبريل هو أول أيام شهر رمضان 1442، بعد تعذر رؤية هلال شهر رمضان خلال لجان الاستطلاع الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، في أسوان وقنا وسوهاج والفيوم ومطروح والواحات، لرصد وتتبع هلال شهر رمضان لعام 2021.
مواعيد الصلاة في أول أيام شهر رمضان 2021
ويرصد "الدستور" مواعيد
الصلاة في أول أيام شهر رمضان 2021 في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينًا
حيث تتزايد معدلات البحث عن موعد أذان الفجر والإمساك من أجل السحور، وموعد أذان
المغرب في أول أيام شهر رمضان من أجل معرفة توقيت الإفطار.
ويبدأ أول يوم رمضان لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:40، امساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30، وتصل عدد الساعات في الصيام في أول أيام رمضان إلى 14 ساعة و41 دقيقة صيام.
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جدول إمساكية رمضان مكتوب 2021
نضع بين أيديكم جدول كامل في مواعيد الصلوات خلال شهر رمضان بشكل يومي وموعد الإمساك والإفطار وفروق الساعات اليومية من حيث عدد ساعات الصيام كما أشرنا سابقا أن أول يوم رمضان سيكون عدد ساعات صيامه 14 ساعة و41 دقيقة.
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:09 ص
|05:37 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:29 م
|07:59 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:08 ص
|05:36 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:29 م
|07:59 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:07 ص
|05:35 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:30 م
|08:00 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:05 ص
|05:34 ص
|12:02 م
|03:38 م
|06:31 م
|08:01 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:04 ص
|05:33 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:31 م
|08:01 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:03 ص
|05:32 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:32 م
|08:02 م
|الأثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:02 ص
|05:31 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:32 م
|08:02 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:00 ص
|05:30 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:33 م
|08:03 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|03:59 ص
|05:29 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:34 م
|08:04 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|03:58 ص
|05:28 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:34 م
|08:04 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|03:56 ص
|05:27 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:35 م
|08:05 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|03:55 ص
|05:26 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:36 م
|08:06 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|03:54 ص
|05:25 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:36 م
|08:06 م
|الأثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|03:53 ص
|05:24 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:37 م
|08:07 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|03:51 ص
|05:23 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:37 م
|08:07 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|03:50 ص
|05:22 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:38 م
|08:08 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|03:49 ص
|05:21 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:39 م
|08:09 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|03:48 ص
|05:20 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:39 م
|08:09 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|03:47 ص
|05:19 ص
|12:00 م
|03:36 م
|06:40 م
|08:10 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|03:46 ص
|05:18 ص
|12:00 م
|03:36 م
|06:41 م
|08:11 م
|الأثنين
|21
|03 مايو، 2021
|03:44 ص
|05:18 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:41 م
|08:11 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|03:43 ص
|05:17 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:42 م
|08:12 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|03:42 ص
|05:16 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:43 م
|08:13 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|03:41 ص
|05:15 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:43 م
|08:13 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|03:40 ص
|05:14 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:44 م
|08:14 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|03:39 ص
|05:13 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:45 م
|08:15 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|03:38 ص
|05:13 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:45 م
|08:15 م
|الأثنين
|28
|10 مايو، 2021
|03:37 ص
|05:12 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:46 م
|08:16 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|03:36 ص
|05:11 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:47 م
|08:17 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|03:35 ص
|05:11 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:47 م
|08:17 م