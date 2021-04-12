رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواعيد الصلاة في أول أيام شهر رمضان 2021 وتوقيت الإمساك والإفطار

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:55 م
الصلاة
الصلاة
عبدالله هشام
طباعة

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن اليوم الاثنين 12 أبريل هو المتمم لشهر شعبان 1442 وأن غدًا الثلاثاء 13 أبريل هو أول أيام شهر رمضان 1442، بعد تعذر رؤية هلال شهر رمضان خلال لجان الاستطلاع الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، في أسوان وقنا وسوهاج والفيوم ومطروح والواحات، لرصد وتتبع هلال شهر رمضان لعام 2021.

مواعيد الصلاة في أول أيام شهر رمضان 2021

ويرصد "الدستور" مواعيد الصلاة في أول أيام شهر رمضان 2021 في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينًا حيث تتزايد معدلات البحث عن موعد أذان الفجر والإمساك من أجل السحور، وموعد أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان من أجل معرفة توقيت الإفطار.

ويبدأ أول يوم رمضان لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:40، امساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30، وتصل عدد الساعات في الصيام في أول أيام رمضان إلى 14 ساعة و41 دقيقة صيام.

جدول إمساكية رمضان مكتوب 2021

نضع بين أيديكم جدول كامل في مواعيد الصلوات خلال شهر رمضان بشكل يومي وموعد الإمساك والإفطار وفروق الساعات اليومية من حيث عدد ساعات الصيام كما أشرنا سابقا أن أول يوم رمضان سيكون عدد ساعات صيامه  14 ساعة و41 دقيقة.


اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الثلاثاء113 أبريل، 202104:09 ص05:37 ص12:03 م03:38 م06:29 م07:59 م
الأربعاء214 أبريل، 202104:08 ص05:36 ص12:03 م03:38 م06:29 م07:59 م
الخميس315 أبريل، 202104:07 ص05:35 ص12:03 م03:38 م06:30 م08:00 م
الجمعة416 أبريل، 202104:05 ص05:34 ص12:02 م03:38 م06:31 م08:01 م
السبت517 أبريل، 202104:04 ص05:33 ص12:02 م03:37 م06:31 م08:01 م
الأحد618 أبريل، 202104:03 ص05:32 ص12:02 م03:37 م06:32 م08:02 م
الأثنين719 أبريل، 202104:02 ص05:31 ص12:02 م03:37 م06:32 م08:02 م
الثلاثاء820 أبريل، 202104:00 ص05:30 ص12:01 م03:37 م06:33 م08:03 م
الأربعاء921 أبريل، 202103:59 ص05:29 ص12:01 م03:37 م06:34 م08:04 م
الخميس1022 أبريل، 202103:58 ص05:28 ص12:01 م03:37 م06:34 م08:04 م
الجمعة1123 أبريل، 202103:56 ص05:27 ص12:01 م03:37 م06:35 م08:05 م
السبت1224 أبريل، 202103:55 ص05:26 ص12:01 م03:37 م06:36 م08:06 م
الأحد1325 أبريل، 202103:54 ص05:25 ص12:01 م03:37 م06:36 م08:06 م
الأثنين1426 أبريل، 202103:53 ص05:24 ص12:00 م03:37 م06:37 م08:07 م
الثلاثاء1527 أبريل، 202103:51 ص05:23 ص12:00 م03:37 م06:37 م08:07 م
الأربعاء1628 أبريل، 202103:50 ص05:22 ص12:00 م03:37 م06:38 م08:08 م
الخميس1729 أبريل، 202103:49 ص05:21 ص12:00 م03:37 م06:39 م08:09 م
الجمعة1830 أبريل، 202103:48 ص05:20 ص12:00 م03:37 م06:39 م08:09 م
السبت1901 مايو، 202103:47 ص05:19 ص12:00 م03:36 م06:40 م08:10 م
الأحد2002 مايو، 202103:46 ص05:18 ص12:00 م03:36 م06:41 م08:11 م
الأثنين2103 مايو، 202103:44 ص05:18 ص11:59 ص03:36 م06:41 م08:11 م
الثلاثاء2204 مايو، 202103:43 ص05:17 ص11:59 ص03:36 م06:42 م08:12 م
الأربعاء2305 مايو، 202103:42 ص05:16 ص11:59 ص03:36 م06:43 م08:13 م
الخميس2406 مايو، 202103:41 ص05:15 ص11:59 ص03:36 م06:43 م08:13 م
الجمعة2507 مايو، 202103:40 ص05:14 ص11:59 ص03:36 م06:44 م08:14 م
السبت2608 مايو، 202103:39 ص05:13 ص11:59 ص03:36 م06:45 م08:15 م
الأحد2709 مايو، 202103:38 ص05:13 ص11:59 ص03:36 م06:45 م08:15 م
الأثنين2810 مايو، 202103:37 ص05:12 ص11:59 ص03:36 م06:46 م08:16 م
الثلاثاء2911 مايو، 202103:36 ص05:11 ص11:59 ص03:36 م06:47 م08:17 م
الأربعاء3012 مايو، 202103:35 ص05:11 ص11:59 ص03:36 م06:47 م08:17 م

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الآن.. تردد قناة mbc مصر نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2021

السجن 8 سنوات لأحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 فتيات

خطوات تسجيل الحصول على مصل كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان


الصور

image description

جامعة أسيوط تدعو طلاب الجامعات للمشاركة فى ملتقى «مصر الحضارة»

image description

محافظ أسيوط: تجهيز وتعبئة 7 آلاف كرتونة مواد غذائية لحملة مؤسسة مصر الخير "افطار صائم"

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة " نبيل العزبي الابتدائية " تخيلدًا لأسم المحافظ الأسبق

image description

جامعة أسيوط تعلن تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان

image description

الطريق إلى إسبانيا.. بطل الأهلي يتحدث عن تأهله لبطولة البحر المتوسط

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

بالأسماء.. إصابة 13 عاملا في انقلاب أتوبيس بالمنوفية

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

توقيف 20 شخصًا يهربون مهاجرين من المغرب إلى إسبانيا

البرازيل: أغلبية مرضى الرعاية المركزة بسبب كورونا تحت سن الأربعين

فرنسا تتيح التطعيم ضد كورونا لمن تزيد أعمارهم على 55 عاما

ماليزيا: لقاح سينوفاك آمن لكبار السن

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

حبيبة الزين: فرحت بوجودي في جائزة تحمل اسم «الأبنودي»

«كتب الفراعنة فى عالم الآخرة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

بعد فوزه بجائزته.. إسلام حمادة: الأبنودي كبيرنا الذي علمنا الشعر

«قصور الثقافة» تختتم ملتقى فنون وثقافة المرأة ببورسعيد