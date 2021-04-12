مواعيد الصلاة في أول أيام شهر رمضان 2021 وتوقيت الإمساك والإفطار

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن اليوم الاثنين 12 أبريل هو المتمم لشهر شعبان 1442 وأن غدًا الثلاثاء 13 أبريل هو أول أيام شهر رمضان 1442، بعد تعذر رؤية هلال شهر رمضان خلال لجان الاستطلاع الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، في أسوان وقنا وسوهاج والفيوم ومطروح والواحات، لرصد وتتبع هلال شهر رمضان لعام 2021.

مواعيد الصلاة في أول أيام شهر رمضان 2021

ويرصد "الدستور" مواعيد الصلاة في أول أيام شهر رمضان 2021 في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينًا حيث تتزايد معدلات البحث عن موعد أذان الفجر والإمساك من أجل السحور، وموعد أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان من أجل معرفة توقيت الإفطار.

ويبدأ أول يوم رمضان لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:40، امساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30، وتصل عدد الساعات في الصيام في أول أيام رمضان إلى 14 ساعة و41 دقيقة صيام.