عقب اصابته.. مسؤول إيراني: معركة إيران مع العدو مستمرة

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الإثنين، أن معركة طهران مع العدو مستمرة.جاء ذلك في مقطع فيديو اتصال مراسل التلفزيون الإيراني عبر الإنترنت مع بهروز كمالوندي من المستشفى، وذلك بعد إصابته جراء سقوطه في مفاعل نطنز.وأضاف كمالوندي، صناعتنا النووية لیست کالصفصاف کي تهزها الرياح"، مؤكدا أنه "لا شك في أن إيران ستصل أهدافها في صناعتها النووية".واستكمل، ذهبت إلى نطنز للاطلاع على آثار الحادثة، ووجدت أن الأضرار جزئية من بينها سقوط سقف معلق".وتابع: "السقف الكاذب سقط فوق ممر قيد الإنشاء بعمق 7 أمتار وبمجرد أن وضعت رجلي عليه سقطت".كانت وكالة الأنباء الإيرانية، قد أفادت في وقت سابق بأن إصابة المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية ناجمة عن سقوطه من ارتفاع 7 أمتار في مفاعل نطنز، لافتة إلى أن ارتداء كمالوندي خوذة الرأس حال دون حدوث إصابة بالغة في الرأس، منوهة بأن حالته الصحية مستقرة وينبغي له البقاء في المشفى لمدة يومين.وأصيب كمالوندي بكسور في رأسه وقدمه، وتم على الفور نقله إلى أحد مستشفيات مدينة كاشان حيث يخضع للعلاج.