عزل رئيس شرطة مقديشو بعد دقائق من منعه جلسة برلمانية

منع رئيس شرطة العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الإثنين، نواب البرلمان من الاجتماع، مبررا ذلك بمنع أي تمديد لولاية الرئيس.وقال رئيس شرطة العاصمة صادق عمر حسن، على الهواء مباشرة على قناة "يونيفرسال" الصومال التلفزيونية، إنه منع عقد جلسة البرلمان اليوم.وذكر بيان للشرطة أن مفوض الشرطة عزله بعد دقائق قليلة.