200 مركز شباب بالقليوبية تتزين لاستقبال شهر رمضان المبارك في مسابقة «اهلا رمضان»

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية مسابقة « اهلا رمضان » لتزيين مراكز الشباب استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم.وقد شارك في المسابقة 200 مركز شباب على مستوى المحافظة حيث قامت المسابقة على تزيين مداخل مراكز الشباب بمشاركة 5 من الشباب المتميزين بالمركز والمشاركة باجمل صورة لزينة رمضان بمركز الشباب على أن يتم اختيار افضل مركز بكل ادارة فرعية، لتصعبد 8 مراكز شباب على مستوى المحافظة واختيار أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث من بين المراكز التي تم تصعيدها.ويتم تكريم المراكز أصحاب الترتيب الأول والثاني والثالث على المحافظة بدعم مادي للمركز، وتكريم لمدير الادارة والمدير التنفيذي للمركز ومسؤل الربط الالكتروني، كما يشمل التكريم الخمسه شباب المشاركين في التنفيذ.بدأت المسابقة من يوم 20 شعبان الجاري حتى اليوم لتبدا عملية التقييم ويتم استقبال ونشر الاعمال خلال تلك الفترة عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضه بالقليوبية مع ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحنرازية واجبه الاتباعفي وقت سابق أعلن أمس الدكتور محمودر الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية انطلاق مشروع كرتونة الخير بمناسبة رمضان بمركز شباب القناطر الخيرية، حيث من المقرر ان يقوم اللواءعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بالتدشين الرسمي للمبادرة بالمشاركة مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير والتي تستهدف توزيع عدد 5000 كرتونة على مستوى المحافظة لتوزيعها خلال شهر رمضاناوضح الصبروط: أن المبادرة يشارك في الاعداد والتجهيز لها متطوعين من مراكز الشباب ومن المؤسسة. واعضاء مراكز الشباب بالمحافظة