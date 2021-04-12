انخفاض الذهب مع صعود عائدات السندات والدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين تحت ضغط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدولار عقب بيانات اقتصادية أمريكية أفضل من التوقعات زادت من احتمال ارتفاع معدل التضخم.وهبط الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1735.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش، ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1737.10 دولار للأوقية.وقالت مارجريت يانج الخبيرة في ديلي فيكس " تشير البيانات التي جاءت أقوى من التوقعات إلى أن التضخم (سوف) يرتفع أسرع من المتوقع في الأشهر المقبلة مما أدى لارتفاع في العائدات الحقيقية ضاغطة على الذهب".وتابعت "كان متوقعا أن تفتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادي على صعود، لكنها منخفضة هذا الصباح ما يفرز طلبا علي أصول الملاذ الآمن والدولار يفوز في هذا السباق مما يفرض ضغوطا أكبر على الذهب".وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة أمام منافسيه ما يزيد من تكلفة الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة.على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.02 دولار للأوقية، كما فقد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2630.68 دولار، وخسر البلاتين 0.8 إلى 1189.01 دولار.