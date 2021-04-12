رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 12-4-2021

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:57 ص
جريدة الدستور
هبه محمد
طباعة
شهد سعر الدرهم الإماراتي أستقرارًا وثباتًا في البنوك أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، ولم تعد العملات الأجنبية منتظمة في الأسعار، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في هبوط معظم البورصات العالمية والبورصات الخليجية، وتسعى الدول إلى تقديم خطة جديدة حتى يتعافى الاقتصاد من جديد، ويعرض لكم "الدستور" في تقريرة اليومي سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 12-4-2021.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 12-4-2021 في البنوك المصرية


1 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

تداول سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.

2 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.

3 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي

وشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.

اقرأ أيضًا:

كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021

«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في مواجهة كورونا (إنفوجراف)

«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا


4 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.

5 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.

6 - سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

تداول سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

«الخوف مالوش كبير».. رامز جلال يكشف برومو «رامز عقله طار» (فيديو)

«لم يلق عليه السلام».. أستاذ جامعي يضرب زميله في جامعة المنوفية


الصور

image description

الطريق إلى إسبانيا.. بطل الأهلي يتحدث عن تأهله لبطولة البحر المتوسط

image description

نواب دمياط يبحثون حل أزمة الصيادين المحتجزين في إريتريا

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

اعتقال موظفة رفضت إعادة أكثر من مليون دولار أودعت فى حسابها بالخطأ

تردد قنوات النهار 2021 لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان

تردد قناة القاهرة والناس 2021 لمشاهدة مسلسلات رمضان

تردد قناة أون ON دراما الناقلة مسلسلات شهر رمضان 2021

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

بشرى عبدالمؤمن يكشف تفاصيل جديدة عن كتاب «أنا يوسف إدريس»

عزة سلطان: بشرى عبدالمؤمن فطن إلى نرجسية إدريس فكتبها

ذكرى ميلاد الخال «الأبنودى»: الصعايدة كلهم شعراء

أعضاء تدريس المنوفية: سعيد شوقي تعدى بالضرب والسب على «مرتضى»