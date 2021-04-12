سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 12-4-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 12-4-2021 في البنوك المصرية

شهد سعر الدرهم الإماراتي أستقرارًا وثباتًا في البنوك أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، ولم تعد العملات الأجنبية منتظمة في الأسعار، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في هبوط معظم البورصات العالمية والبورصات الخليجية، وتسعى الدول إلى تقديم خطة جديدة حتى يتعافى الاقتصاد من جديد، ويعرض لكم "الدستور" في تقريرة اليومي سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 12-4-2021.1 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصريتداول سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.2 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.3 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربيوشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.

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4 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصروسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل نحو 4.28 جنيه.5 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندريةوشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.6 - سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلاميتداول سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل نحو 4.29 جنيه.