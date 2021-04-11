الطيران السعودي 2021.. كل ماتريد معرفته عن الموعد والشروط
الأحد 11/أبريل/2021 - 07:21 م
الدستورطباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن موعد فتح الطيران السعودي 2021 الدولي، ينتظر الكثير من المواطنين عودة الطيران بين مصر والسعودية، وفتح المطارات مرة أخري، وكانت المملكة العربية السعودية اصدرت قرار يوم ٣ فبراير الماضى، بحظر السفر مواطنيها إلى ٢٩ دولة، من بينها مصر والإمارات وأمريكا وألمانيا، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ظل جهود المملكة لمواجهة فيروس كورورنا، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.
الطيران السعودي 2021
وخلال الفترة المقبلة، من المقرر انه سيكون هناك رفع كامل لقيود السفر، بين المملكة العربية السعودية ومصر، وإعادة فتح جميع المنافذ، وذلك في يوم ١٧ مايو المقبل الموافق ٥ شوال.
ولم تتلق السلطات المصرية حتي الأن، أى اخطار يفيد بإعادة تشغيل حركة الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتأتي توقف حركة الرحلات بسبب التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين من أى خطر يهدد حياتهم، حيث أن عودة الرحلات بين القاهرة، والمملكة يرجع لسياسات السعودية.
وقالت السلطات السعودية، انها مستعدة لاستئناف الرحلات الجوية بين مصر والمملكة، وضمن الاستعدادات السلامة الصحية، وتأمين الركاب المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقا للبرتوكولات الدولية حفاظا على صحة المواطنين، منعا لأنتشار فيروس كورونا المستجد.
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وقالت مصادر داخل شركة مصر للطيران، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية تتمثل في إجراء تحليل pcr المختص بفيروس كورونا، قبل انطلاق الرحلة إلى المملكة العربية السعودية بيوم واحد للأطقم التابعين لها، وحال الأشتباة في إصابة اي من أفراد الطاقم يتم إستبدالة بأحد افراد الأطقم الاحتياطية، فيما خصصت الشركة ملابس بلاستيكية، ليتم ارتدائها فوق ملابس أفراد الطاقم والضيافة والأمن الذين يتعاملون مع الركاب، وستقدم الشركة أدوات الطعام بلاستيكية وأحادية الاستخدام في ضيافتها على الطائرة، ولا تسمح الشركة للركاب بالسفر إلى المملكة إلا بعد إحضار شهادة تثبت إجرائهم تحليل pcr قبل صعودهم الطائرة ب ٧٢ ساعة، وتكون نتيجة التحليل سلبية.
الطيران السعودي 2021
وخلال الفترة المقبلة، من المقرر انه سيكون هناك رفع كامل لقيود السفر، بين المملكة العربية السعودية ومصر، وإعادة فتح جميع المنافذ، وذلك في يوم ١٧ مايو المقبل الموافق ٥ شوال.
الطيران السعودي 2021
ولم تتلق السلطات المصرية حتي الأن، أى اخطار يفيد بإعادة تشغيل حركة الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتأتي توقف حركة الرحلات بسبب التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين من أى خطر يهدد حياتهم، حيث أن عودة الرحلات بين القاهرة، والمملكة يرجع لسياسات السعودية.
وقالت السلطات السعودية، انها مستعدة لاستئناف الرحلات الجوية بين مصر والمملكة، وضمن الاستعدادات السلامة الصحية، وتأمين الركاب المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقا للبرتوكولات الدولية حفاظا على صحة المواطنين، منعا لأنتشار فيروس كورونا المستجد.
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وقالت مصادر داخل شركة مصر للطيران، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية تتمثل في إجراء تحليل pcr المختص بفيروس كورونا، قبل انطلاق الرحلة إلى المملكة العربية السعودية بيوم واحد للأطقم التابعين لها، وحال الأشتباة في إصابة اي من أفراد الطاقم يتم إستبدالة بأحد افراد الأطقم الاحتياطية، فيما خصصت الشركة ملابس بلاستيكية، ليتم ارتدائها فوق ملابس أفراد الطاقم والضيافة والأمن الذين يتعاملون مع الركاب، وستقدم الشركة أدوات الطعام بلاستيكية وأحادية الاستخدام في ضيافتها على الطائرة، ولا تسمح الشركة للركاب بالسفر إلى المملكة إلا بعد إحضار شهادة تثبت إجرائهم تحليل pcr قبل صعودهم الطائرة ب ٧٢ ساعة، وتكون نتيجة التحليل سلبية.