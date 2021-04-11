رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

نصائح لتجنب العطش في أول أيام شهر رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:55 م
العطش
العطش
إسلام جمال
طباعة
ساعات قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان، ويعتبر العطش من الأمور التى يعانى منها الكثيرين خلال الصيام.

يصاحب الصيام الشعور بالعطش، حيث يمكن السيطرة على ذلك من خلال عدد من النصائح، وتغير بعض العادات الغذائية خلال وقت الإفطار.

«شرب الماء بكثرة بعض الافطار»
ينصح خبراء التغذية بشرب الماء بشكل كبير بعض الأفطار، لتعويض الامتناع الذى دام لأكثر من 14 ساعة صيام.

أشار الأطباء بوضع الليمون أو الفواكه إلى الماء، بهدف تحلية مشروبات رمضان، بالإضافة الى تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على ما يقارب 20 ٪ من كمية السوائل.

«تنظيم درجة حرارة الجسم»
يعتبر تنظيم درجة حرارة الجسم من الامور التى تساهم فى مقاومة الجسم للعطش، وعدم إهدار السوائل بالجسم خلال ساعات الصيام.

«تجنب الأماكن الحارة»
على الصائم تجنب الأماكن الحارة، وعدم الخروج بشكل مفرط خلال ساعات النهار، لتجنب التعرق وتقليل نسبة السوائل بالجسم.

«تجنب الأطعمة الحارة»
ينصح خبراء التغذية بضرورة تجنب الأطعمة الحارة والتى تحتوى على نسبة كبيرة من الاملاح، فهي تعمل على الزيادة من الشعور بالعطش، لما تحتويه من نسبة كبيرة من الصوديوم.

«ارتداء الملابس المناسبة»
يفضل ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، كالقيام بارتداء قميص كتان أبيض اللون، لاسيما في الأيام الحارة والمشمسة، وتجنب الملابس الداكنة، لكونها تعمل على امتصاص كميات كبيرة من الحرارة وترفع درجة حرارة الصائم وتفاقم الشعور بالعطش.

«الاستحمام بالماء البارد»
يمكن للشخص الصائم أن يسيطر على العطش من خلال القيام بالاستحمام بواسطة الماء البارد، حيث يمكن أن يتم فى ساعات الصيام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية توافق على إقامة التراويح في المسجدين الحرام والنبوي

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل الدوري مواليد 99


الصور

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تويتر» تتدخل بعد استهداف نجم مانشستر سيتي ستيرلينج عنصريًا

جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

مواعيد امتحان شهر أبريل 2021 لجميع المراحل الدراسية

خطوات تسجيل الحصول على مصل كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان

أيام زمان

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
المزيد

الثقافة

شاهد.. وزيرة الثقافة تستقبل الرئيس التونسي بدار الأوبرا

«لم يلق عليه السلام».. أستاذ جامعي يضرب زميله في جامعة المنوفية

بدء فعاليات توقيع كتاب «أنا يوسف إدريس» لبشري عبدالمؤمن

انطلاق حفل تكريم الرئيس التونسي بدار الأوبرا (صور)