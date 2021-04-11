نصائح لتجنب العطش في أول أيام شهر رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان، ويعتبر العطش من الأمور التى يعانى منها الكثيرين خلال الصيام.يصاحب الصيام الشعور بالعطش، حيث يمكن السيطرة على ذلك من خلال عدد من النصائح، وتغير بعض العادات الغذائية خلال وقت الإفطار.«شرب الماء بكثرة بعض الافطار»ينصح خبراء التغذية بشرب الماء بشكل كبير بعض الأفطار، لتعويض الامتناع الذى دام لأكثر من 14 ساعة صيام.أشار الأطباء بوضع الليمون أو الفواكه إلى الماء، بهدف تحلية مشروبات رمضان، بالإضافة الى تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على ما يقارب 20 ٪ من كمية السوائل.«تنظيم درجة حرارة الجسم»يعتبر تنظيم درجة حرارة الجسم من الامور التى تساهم فى مقاومة الجسم للعطش، وعدم إهدار السوائل بالجسم خلال ساعات الصيام.«تجنب الأماكن الحارة»على الصائم تجنب الأماكن الحارة، وعدم الخروج بشكل مفرط خلال ساعات النهار، لتجنب التعرق وتقليل نسبة السوائل بالجسم.«تجنب الأطعمة الحارة»ينصح خبراء التغذية بضرورة تجنب الأطعمة الحارة والتى تحتوى على نسبة كبيرة من الاملاح، فهي تعمل على الزيادة من الشعور بالعطش، لما تحتويه من نسبة كبيرة من الصوديوم.«ارتداء الملابس المناسبة»يفضل ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، كالقيام بارتداء قميص كتان أبيض اللون، لاسيما في الأيام الحارة والمشمسة، وتجنب الملابس الداكنة، لكونها تعمل على امتصاص كميات كبيرة من الحرارة وترفع درجة حرارة الصائم وتفاقم الشعور بالعطش.«الاستحمام بالماء البارد»يمكن للشخص الصائم أن يسيطر على العطش من خلال القيام بالاستحمام بواسطة الماء البارد، حيث يمكن أن يتم فى ساعات الصيام.