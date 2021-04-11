ننشر تحريات المباحث في اتهام شاب بممارسة الدعارة مع روسية بالرحاب

حصلت "الدستور" على تحريات المباحث الجنائية في اتهام 3 شباب بممارسة الدعارة بنهار رمضان العام الماضي مع فتاة روسية، مقابل 5000 آلاف جنيه للساعة الواحدة، وقيام المتهمين بالتعدي علي فرد أمن بمدينة الرحاب حاول منعهم من الدخول لشقة المتهمة.وتبين من التحريات، أنه عقب ورود بلاغ من أمن مدينة الرحاب بقيام شخصين بالتشاجر معهم وبالانتقال للفحص ومقابلة المبلّغ، تبين أنه يدعي وليد محمد علي عبدالعزيز وتبين وجود شخصين قاموا بالتشاجر معه، وهما "کريم. ا " والثاني " سيف الدين. ط" وأفاد المبلغ أنه أثناء تواجده أسفل العقار الذي يتولى حراسته فوجيئ بالمشكو في حقهما يحاولان الصعود لشقة سيدة تعيش بمفردها روسية الجنسية سيئة السمعة ويتردد عليها الكثير من الشباب لممارسة الرذيلة، وأنه حال قيامه بمنعهما قاما بالتعدي عليه وعلي زميله بالضرب ومحاولة الصعود بالقوة، وأفاد بتواجد شخص آخر داخل شقة تلك السيدة.وأفادت التحريات أنه مع الصعود للشقة الروسية وبالطرق علي الباب فتح لهم شخص تبين انه يدعي احمد. س وبسؤاله عن سبب تواجده بتلك الشقة لم يبد سببا معقولا وشاهد بنظره على كرسي متواجد زجاجات بيرة استيلا ماء کحولي وبالدخول للشقة للفحص تلاحظ له وجود سيدة روسية بملابسها المنزلية وتبين أنها تحمل جواز سفر وأثناء الفحص تم ضبط كيس بلاستيك بداخله مجموعة من (الواقي الذكري) للرجال ومبلغ مالي وهاتف محمول خاص.وأضافت التحريات تعذر التحدث معها باللغة الروسية وبإعادة مناقشة المتهم المضبوط أفاد بانه تعرف علي المتهمة المضبوطة من خلال موقع "اباحي" وقام بالاتفاق معها لممارسة الرذيلة مقابل 2500 جنيه للنصف ساعة فقط وأنه قام بمراسلتها علي ذلك الموقع من خلال هاتفه المحمول والذي تم ضبطه وبفحصه تبين قيامه بمراسلة المتهمة المضبوطة والاتفاق معها علي ممارسة الرذيلة مقابل 5000 جنيه في الساعة وأنه اتفق معها لمدة نصف ساعة مقابل 2500 جنيه.المتهم الثاني "كريم. ا " أقر بالتعرف على المتهمة المضبوطة من خلال موقع اباحي علي شبكة الانترنت بالاشتراك مع الثالث سيف الدين. ط والاتفاق لممارسة الرذيلة مع المتهمة المضبوطة مقابل 800 جنيه للساعة الواحدة وانه حال قيامهما بالصعود للشقة قام المبلغ بمنعهما فقاما بالتعدي عليه بالضرب وانه تواصل مع المتهمة المضبوطة من خلال هاتفه المحمول وبفحصه تبين قيامه بمراسلة المتهمة من خلال هاتفه وارسال واستقبال صور من موقع وصفحة المتهمة المضبوطة، وتبين تعذر مناقشة المتهمة لكونها تتحدث الروسية.فيما قررت منذ قليل المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المتهم " احمد س" لـ ٢٤ ابريل للنطق بالحكم، وحضر جلسة اليوم المستشار إسماعيل بركه المحامي، والمحامي محمد إسماعيل، دفاع المتهم، ودفع بانتفاء الاسناد المادي لجريمة استخدام موقع اباحي لممارسة الدعارة، وخلو هاتف المتهم من أي دليل مادي علي تواجده بالموقع الاباحي، وطلب الدفاع براءة المتهم.