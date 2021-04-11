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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بلتون» تسعى لدعم خطتها المستقبلية بإدخال مساهمين استراتيجيين

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:47 م
شركة بلتون المالية
شركة بلتون المالية
اكرم عمران
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كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن خطة مجلس الإدارة المستقبلية نحو تطوير العمل.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأحد، إن ذلك يتم من خلال تنوع التمويل والدعم الاستراتيجي لأعمالها عن طريق إتاحة الفرصة لدخول عدة مساهمين استراتيجيين من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية؛ لدعم خطط الشركة من خلال بيع جزء من أسهمها لهم أو زيادة رأسمال الشركة.

وأضافت أن ذلك يستلزم التفاوض مع المؤسسات المذكورة ممن لديها الرعبة في ذلك، وتقديم الدراسات والمعلومات التي تساعدها على اتخاذ قرار المساهمة والدخول كمساهم استراتيجي.

يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 132.42 مليون جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 91.50 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 276.71 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل إيرادات قدرها 233.4 مليون جنيه في 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة 161.19 مليون جنيه في العام الماضي، مقابل 202.42 مليون جنيه خسائر في العام السابق له.

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