رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رمضان كريم 2021 .. أفضل الصور للتهنئه بمناسبة حلول الشهر الكريم

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:27 م
رمضان كريم
رمضان كريم
أسماء منصور
طباعة
أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم بما يحمله هذا الشهر من يمن وبركات مما يجعل معدلات البحث على محرك البحث الشهير جوجل تتزايد فيما يخص موضوع رمضان كريم ٢٠٢١.. أفضل الصور للتهنئة بمناسبة حلول الشهر الكريم فالبرقيات الخاصة للتهنئه من أروع طرق التواصل بين المواطنين وبعضهم البعض قبل الشهر الفضيل ولا يفتنا أن زيادة التواصل الإلكتروني والتواصل الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي مقابل التواصل الجسدي يزيد من قيمة هذه التهنئات التي توحي بالمحبة بين البشر وبعضهم البعض.

فرمضان هو شهر الدعاء المستجاب مما يجعل كل شخص يدعي لأحبته ويعبر لهم عن هذه الأمنيات الرقيقة في شكل برقيات ترصد لكم الدستور في السطور التالية رمضان كريم ٢٠٢١.. أفضل الصور للتهنئة بمناسبة حلول الشهر الكريم.

أفضل الصور للتهنئة بمناسبة رمضان

أتمني لكم في هذه الأيام المباركة رحمة وغفران وعتق من النار وطاعات مقبولة وذنوب مغفورة

مع اقتراب أيام منحه الله سبحانه وتعالى لعباده.. أتمنى الصلاح والفلاح والطاعة للجميع

رمضان على وصول.. في مثل هذه الأجواء تمام البركة

أتمنى لأهلي وأصدقائي وجميع أحبابي غفران الذنوب والعتق من النيران

رمضان كريم ٢٠٢١.. أفضل الصور للتهنئة بمناسبة حلول الشهر الكريم

أسأل الله العظيم أن يملأ قلبك بالقرآن الكريم وأن يجمعني وإياك في ظل الرحمن
أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك علينا وعليكم الشهر الفضيل
غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين وبلغك شهر الصائمين

كل رمضان وأنتم جانبي
أمامكم الله لي
رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان

اللهم بلغنا رمضان و أدامك الله لي ولمن تحب

تابع أيضاً:


الاجازات الرسمية في رمضان 2021 (dostor.org)  

يا رب يا حنان يا منان بلغ قارئ الرسالة رمضان وأحعله هنيئا حسنا وسط الجنان

اللهم أعني وأعن أحبتي علي صيام وقيام رمضان

ارسل حنين وأشواق لاعب الذوق وأسياده وأهنيهم بقرب رمضان عساهم دوما عواده

اللهم رزقني وارزق أحبتي في الشهر الكريم ذكرك
 
اللهم اني احب عبدك هذا فيك فأحبه وبلغه شهر رمضان بذكراك

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز: نحن دعاة سلام ولا نجور على حق أحد ولكن الحرب واردة

«الصحة العالمية» تعلن إرشادات التعامل مع كورونا خلال رمضان الأربعاء

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية


الصور

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

image description

تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومديرية الأوقاف لتأهيل وتدريب الواعظين

الأكثر قراءة

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

مصدر بـ«الصحة»: وصول 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال شهر

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان

إتاحة التطعيم في فرنسا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

الحاج على: أسعار الكتب فى المعرض المخفض لا تزيد عن 20 جنيهًا

صدور «كعب عال» للسورية وجيهة عبد الرحمن

وسط حضور من شباب القراء.. «ونس» تبدأ احتفالاتها باليوم العالمي للكتاب

التنمية الثقافية يقيم 70 فعالية فنية بمراكز الإبداع بالقاهرة والإسكندرية